Fondos y promotoras preparan la venta de más de 30.000 viviendas en alquiler en España por 5.000 millones de euros

Blackstone, Ares o Cerberus han iniciado el proceso para desprenderse de grandes carteras en España, operaciones que supondrán un punto de inflexión de la capacidad de España para atraer capital institucional a este sector

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Superdivertido decirles a los british, german, american en redes que el verano en Spain es insoportable y que les están estafando para hundir la burbuja inmobiliaria jajaja divertidisimo xD xD
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue *
Esto se hunde! oeoeoe un poco de difundir cambio climático y lo hundimos!

A portada, para asustar a los especuladores y que bajen precios
crycom #3 crycom
#2 Ánimo, con el ritmo de entrada de inmigrantes que hay, la reducción del número de habitantes por hogar y la ínfima cantidad de construcción de obra nueva que hay quizá puedas pagarte el piso.
#4 To_lo_loco
Interesante. Inflas precios. Te deshaces del paquete a un precio alto. Y que sean esos nuevos compradores los que descubran que poca o nadie va a comprarte el producto.

Puedes engañar durante un poco de tiempo a determinada gente. Pero cuando la migración se de cuenta de que su trabajo solo sirve para subsistir, no dudes que saldrán corriendo.
