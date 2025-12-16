Un fondo ruso presiona a familias de la Fuensanta para que abandonen sus hogares

Vecinas y organizaciones del barrio de La Fuensanta, en València, han alertado sobre una “situación insostenible” para varias familias en situación de vulnerabilidad que están recibiendo presiones para abandonar sus hogares ante la caducidad del escudo social al alquiler, que han protegido a hogares vulnerables frente a desahucios y cortes abruptos de alternativas habitacionales. Los vecinos denuncian que reciben llamadas insistentes, amenazas, documentos dejados bajo la puerta y visitas de hombres "con intención intimidatoria"