Foment reclama un gran pacto para la inmigración: "La necesitamos como el agua que bebemos"

El presidente de la patronal de las empresas catalanas, Josep Sánchez Llibre, ha aseverado que la inmigración permite a las empresas 'ser más productivas, más competitivas y seguir generando riqueza'

14 comentarios
Comentarios destacados:    
Sinyu #2 Sinyu
Cuando los autoproclamados partidos de izquierdas convergen con la patronal a mi me chirría algo, soy el único?
6 K 83
GeneWilder #4 GeneWilder
#2 ¿Tontos útiles?
0 K 10
Sinyu #10 Sinyu
#4 Como mínimo sospechoso
0 K 9
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#2 mas inmigración = mas competencia por salarios bajos y más demanda de vivienda = subida de precios

Solo queda quejarse en redes de que pa que vas a venir a España a trabajar por 1100 euros si el alquiler vale lo mismo y una habitacion 500 euros, que no puedes tener proyecto de vida
1 K 31
#8 soberao
#5 Tu ecuación en realidad es: más turismo = mas competencia por salarios bajos y más demanda de vivienda = subida de precios.

Las zonas turísticas son las que más paro y mas subidas tienen en el precio de la vivienda. Pero el turismo se defiende porque es un negocio capitalista, el colonialismo de toda la vida. Desplazar a la población nativa por turistas de alto nivel adquisitivo, que no aportan nada pero tienen todos los derechos como nueva élite de colonos dueños de la tierra.
0 K 13
#7 soberao
#2 El discurso de la inmigración es siempre en beneficio de la ultraderecha aunque sea un discurso buenista, que nos hacen falta.
0 K 13
Sinyu #13 Sinyu
#7 El discurso de control migratorio beneficia a la ultraderecha cuando se practica el discurso Bueno sta y sólo se vende las ventajas de la immigración y se quieren tapar torticeramente los riesgos y problemas.
Todo fenómeno social tiene dos caras, si no quieres afrontar el lado malo dejas todo el campo para correr a la ultraderecha. No hace falta buenismo, es mas, sobra por lo infantil que es.
0 K 9
#9 okeil
#2 Más bien la patronal coincide con los partidos que no convergen con el odio.
0 K 10
Sinyu #11 Sinyu
#9 Yo creo que lo que buscan esos partidos, que para mi ya no defienden a las masas y su bienestar, es un nuevo caladero de votos para que siga la fiesta.
0 K 9
#12 okeil
#11 ¿Entonces lo primero no seria otorgar el derecho a voto a los inmigrantes? ... Es lo que tienen las comidas de tarro, que funcionan a medias.
0 K 10
Sinyu #14 Sinyu
#12 En muchos casos votan en las municipales por pactos de reprocidad, pero lo mejor es el pastel del tercer sector, fundaciones opacas, becas, proyectos, subvenciones,…
0 K 9
denocinha #6 denocinha
Si los empresarios la piden, es que es mala
1 K 21
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si nos quejamos mucho en redes de que los salarios no dan para vivir por el precio de la vivienda y las cosas no van a venir, forzandoles a subir salarios y bajar el precio de la vivienda o les hundimos el negocio :-D
0 K 20
Jaime131 #3 Jaime131
Y seguir generando riqueza... para nosotros mismos.
0 K 10

