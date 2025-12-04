·
Foment reclama un gran pacto para la inmigración: "La necesitamos como el agua que bebemos"
El presidente de la patronal de las empresas catalanas, Josep Sánchez Llibre, ha aseverado que la inmigración permite a las empresas 'ser más productivas, más competitivas y seguir generando riqueza'
catalunya
cataluña
inmigracion
politica
#2
Sinyu
Cuando los autoproclamados partidos de izquierdas convergen con la patronal a mi me chirría algo, soy el único?
6
K
83
#4
GeneWilder
#2
¿Tontos útiles?
0
K
10
#10
Sinyu
#4
Como mínimo sospechoso
0
K
9
#5
NPCMeneaMePersigue
#2
mas inmigración = mas competencia por salarios bajos y más demanda de vivienda = subida de precios
Solo queda quejarse en redes de que pa que vas a venir a España a trabajar por 1100 euros si el alquiler vale lo mismo y una habitacion 500 euros, que no puedes tener proyecto de vida
1
K
31
#8
soberao
#5
Tu ecuación en realidad es: más turismo = mas competencia por salarios bajos y más demanda de vivienda = subida de precios.
Las zonas turísticas son las que más paro y mas subidas tienen en el precio de la vivienda. Pero el turismo se defiende porque es un negocio capitalista, el colonialismo de toda la vida. Desplazar a la población nativa por turistas de alto nivel adquisitivo, que no aportan nada pero tienen todos los derechos como nueva élite de colonos dueños de la tierra.
0
K
13
#7
soberao
#2
El discurso de la inmigración es siempre en beneficio de la ultraderecha aunque sea un discurso buenista, que nos hacen falta.
0
K
13
#13
Sinyu
#7
El discurso de control migratorio beneficia a la ultraderecha cuando se practica el discurso Bueno sta y sólo se vende las ventajas de la immigración y se quieren tapar torticeramente los riesgos y problemas.
Todo fenómeno social tiene dos caras, si no quieres afrontar el lado malo dejas todo el campo para correr a la ultraderecha. No hace falta buenismo, es mas, sobra por lo infantil que es.
0
K
9
#9
okeil
#2
Más bien la patronal coincide con los partidos que no convergen con el odio.
0
K
10
#11
Sinyu
#9
Yo creo que lo que buscan esos partidos, que para mi ya no defienden a las masas y su bienestar, es un nuevo caladero de votos para que siga la fiesta.
0
K
9
#12
okeil
#11
¿Entonces lo primero no seria otorgar el derecho a voto a los inmigrantes? ... Es lo que tienen las comidas de tarro, que funcionan a medias.
0
K
10
#14
Sinyu
#12
En muchos casos votan en las municipales por pactos de reprocidad, pero lo mejor es el pastel del tercer sector, fundaciones opacas, becas, proyectos, subvenciones,…
0
K
9
#6
denocinha
Si los empresarios la piden, es que es mala
1
K
21
#1
NPCMeneaMePersigue
Si nos quejamos mucho en redes de que los salarios no dan para vivir por el precio de la vivienda y las cosas no van a venir, forzandoles a subir salarios y bajar el precio de la vivienda o les hundimos el negocio
0
K
20
#3
Jaime131
Y seguir generando riqueza... para nosotros mismos.
0
K
10
