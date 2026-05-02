La Flotilla denuncia torturas a los dos activistas en huelga de hambre tras su detención

La organización asegura que el español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila permanecen retenidos en prisión israelí tras su captura en aguas internacionales y que han recibido malos tratos, falta de atención médica mientras ambos mantienen una huelga de hambre. La situación de los dos activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos por Israel escala en tensión internacional tras las denuncias de la organización, que sostiene que ambos permanecen en huelga de hambre en el centro penitenciario de Shikma, en la ciudad de Ascalón.