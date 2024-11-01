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¿La flota que queremos?

¿La flota que queremos?

La Armada que no tenemos. Un ejercicio de realismo antes de sacar la maqueta del portaviones.

| etiquetas: españa , armada , flota , futuro
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12 comentarios
4 0 0 K 51 DEFENSA
makinavaja #1 makinavaja
Un portaviones es un arma ofensiva, para atacar... No es para defensa... ¿Eso es lo que queremos?
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josde #2 josde
#1 Son mejores las fragatas F-110 capaces de afrontar una guerra aérea, de superficie y antisubmarina.
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#3 silzul
#1 Bueno, no tiene porqué ser ofensiva. España tiene que tener la capacidad de proteger defensivamente la zona de influencia estrecho-penínsular-balear y las islas canarias.... En la práctica interesa tener un portaviones o más bien portanaves para poder movilizar y repostar helicóptero/viones/drones sobretodo para las aguas territoriales canarias...

Lo que está claro es ¿España necesita algo parecido a lo que tenemos con el portaviones Juancar I modernizado para la guerra de drones/aviones o…   » ver todo el comentario
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makinavaja #5 makinavaja *
#3 A corto plazo, el conflicto más probable es con Marruecos, azuzado por EEUU... Y para atacar Marruecos podemos hacerlo desde Madrid sin problemas.... siempre y cuando EEUU nos permita utilizar los aviones y su tecnología.... :troll: :troll: :troll: :troll:
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#6 silzul *
#5 Llámame tonto... Pero, también hay que defender a los canarios teniendo superidad aérea y controlando las aguas territoriales, ¿No? Y las islas canarias están lejos de la península. En caso de desplegar desde Morón o Torrejón de Ardoz.... Mínimo son 1 hora y media a 2 horas

Si es por atacar a Rabat con lanzar misiles Taurus, de rango corto-medio o futuros drones suicidas, tenemos.
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eaglesight1 #4 eaglesight1
#1 "La mejor defensa es un buen ataque" es una máxima estratégica que sugiere que tomar la iniciativa ofensiva es más efectivo para protegerse que reaccionar pasivamente, intimidando al rival y controlando la situación.
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Yoryo #7 Yoryo
#4 Cuando una falsa máxima genera guerra continuas. Si nadie atacase "preventivamente" o para defender "derechos" de otros, que al final solo son ingresos propios, hubiésemos entrado en el siglo XXI con 300 años de avances que hubiesen beneficiado a todo el planeta.
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eaglesight1 #8 eaglesight1
#7 Se llama capacidad de disuasión.
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Yoryo #9 Yoryo
#8 Se llama imperialismo y extracción de recursos allende las propias fronteras.

Capacidad de disuasión suena a ver quien la tiene más grande, que normalmente no es el más bocazas el ganador :troll:
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eaglesight1 #10 eaglesight1
#9 Lo de imperialismo dependerá del Gobierno o como mucho del país.
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DaniTC #12 DaniTC
#1 depende :->
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#11 mariopg
se me ocurre: y si todo gasto militar se dedicara únicamente a armas defensivas? los antibelicistas no se podrían oponer y disuadiría a posibles enemigos
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menéame