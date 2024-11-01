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¿La flota que queremos?
La Armada que no tenemos. Un ejercicio de realismo antes de sacar la maqueta del portaviones.
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:
españa
,
armada
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flota
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futuro
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DEFENSA
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DEFENSA
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#1
makinavaja
Un portaviones es un arma ofensiva, para atacar... No es para defensa... ¿Eso es lo que queremos?
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#2
josde
#1
Son mejores las fragatas F-110 capaces de afrontar una guerra aérea, de superficie y antisubmarina.
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#3
silzul
#1
Bueno, no tiene porqué ser ofensiva. España tiene que tener la capacidad de proteger defensivamente la zona de influencia estrecho-penínsular-balear y las islas canarias.... En la práctica interesa tener un portaviones o más bien portanaves para poder movilizar y repostar helicóptero/viones/drones sobretodo para las aguas territoriales canarias...
Lo que está claro es ¿España necesita algo parecido a lo que tenemos con el portaviones Juancar I modernizado para la guerra de drones/aviones o…
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#5
makinavaja
*
#3
A corto plazo, el conflicto más probable es con Marruecos, azuzado por EEUU... Y para atacar Marruecos podemos hacerlo desde Madrid sin problemas.... siempre y cuando EEUU nos permita utilizar los aviones y su tecnología....
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#6
silzul
*
#5
Llámame tonto... Pero, también hay que defender a los canarios teniendo superidad aérea y controlando las aguas territoriales, ¿No? Y las islas canarias están lejos de la península. En caso de desplegar desde Morón o Torrejón de Ardoz.... Mínimo son 1 hora y media a 2 horas
Si es por atacar a Rabat con lanzar misiles Taurus, de rango corto-medio o futuros drones suicidas, tenemos.
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#4
eaglesight1
#1
"La mejor defensa es un buen ataque" es una máxima estratégica que sugiere que tomar la iniciativa ofensiva es más efectivo para protegerse que reaccionar pasivamente, intimidando al rival y controlando la situación.
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#7
Yoryo
#4
Cuando una falsa máxima genera guerra continuas. Si nadie atacase "preventivamente" o para defender "derechos" de otros, que al final solo son ingresos propios, hubiésemos entrado en el siglo XXI con 300 años de avances que hubiesen beneficiado a todo el planeta.
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#8
eaglesight1
#7
Se llama capacidad de disuasión.
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#9
Yoryo
#8
Se llama imperialismo y extracción de recursos allende las propias fronteras.
Capacidad de disuasión suena a ver quien la tiene más grande, que normalmente no es el más bocazas el ganador
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#10
eaglesight1
#9
Lo de imperialismo dependerá del Gobierno o como mucho del país.
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#12
DaniTC
#1
depende
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#11
mariopg
se me ocurre: y si todo gasto militar se dedicara únicamente a armas defensivas? los antibelicistas no se podrían oponer y disuadiría a posibles enemigos
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Lo que está claro es ¿España necesita algo parecido a lo que tenemos con el portaviones Juancar I modernizado para la guerra de drones/aviones o… » ver todo el comentario
Si es por atacar a Rabat con lanzar misiles Taurus, de rango corto-medio o futuros drones suicidas, tenemos.
Capacidad de disuasión suena a ver quien la tiene más grande, que normalmente no es el más bocazas el ganador