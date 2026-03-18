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Florida seguirá permitiendo bodas entre primos hermanos

Florida seguirá permitiendo bodas entre primos hermanos

Las bodas entre primeros primos seguirán permitidas en Florida tras la falta de consenso legislativo que, la semana pasada, bloqueó y provocó la caída de una iniciativa para prohibir esos matrimonios a nivel estatal. Todavía 19 estados permiten los matrimonios consanguíneos, el 80 % de los estados cuentan con alguna restricción. En los estados donde está permitido, como Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey y California, no existen impedimentos adicionales.

| etiquetas: florida , bodas , primos hermanos , matrimonio
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9 comentarios
6 1 0 K 100 actualidad
#6 Pepis
Esto explica muchas cosas.
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skaworld #2 skaworld
Carlos II el Hechizado seal of approval
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#5 z1018
de algún sitio tienen que salir los candidatos y votantes de MAGA
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Buena noticia para Trump.
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troymclure #4 troymclure
Y futuros hijos votantes de Trump( o candidato republicano que toque)
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#8 rystan
La prohibición de matrimonios entre primos hermanos será buena idea, pero la intención inicial no es la evidente.

Esto lo hizo la iglesia católica para Europa. La prohibición era para todos los primos a todos los niveles de parentesco. La nueva norma obligó a los chicos a buscarse novia fuera de la tribu, algo que no se había hecho nunca antes. Esto destruyó completamente el sistema de castas vigente hasta el momento y creó una sociedad mucho más abierta y plural, que impulsó el progreso económico y tecnológico. Esto es lo que distinguió a Europa de otros sitios.
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#1 cocococo *
¿No está permitido en otros sitios? Aquí en Canarias, isla de La Palma, (no confundir con la ciudad de Las Palmas en la isla de Gran Canaria donde están los canarios que aquí no queremos ni en jaulas) conozco un caso de uno que se casó con una sobrina y otro de la Falange que mató al padre de su prima y luego se casó con ella, todo cuando la época de Franco.

En un país libre la gente se tendría que poder casar con quien quisiera, incluso con un lagarto.
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#7 jfgaliza
#1 En España, y creo que en general en la UE, está prohibido el matrimonio el matrimonio a partir del grado 3 de consanguinidad, es decir, sí que está permitido el matrimonio entre primos (pero no el de tíos-sobrinos)
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#9 rystan
#7 Tengo yo oido (no me hagas ni caso) que un juez lo puede autorizar.
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menéame