Las bodas entre primeros primos seguirán permitidas en Florida tras la falta de consenso legislativo que, la semana pasada, bloqueó y provocó la caída de una iniciativa para prohibir esos matrimonios a nivel estatal. Todavía 19 estados permiten los matrimonios consanguíneos, el 80 % de los estados cuentan con alguna restricción. En los estados donde está permitido, como Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey y California, no existen impedimentos adicionales.
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Esto lo hizo la iglesia católica para Europa. La prohibición era para todos los primos a todos los niveles de parentesco. La nueva norma obligó a los chicos a buscarse novia fuera de la tribu, algo que no se había hecho nunca antes. Esto destruyó completamente el sistema de castas vigente hasta el momento y creó una sociedad mucho más abierta y plural, que impulsó el progreso económico y tecnológico. Esto es lo que distinguió a Europa de otros sitios.
En un país libre la gente se tendría que poder casar con quien quisiera, incluso con un lagarto.