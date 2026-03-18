Florida seguirá permitiendo bodas entre primos hermanos

Las bodas entre primeros primos seguirán permitidas en Florida tras la falta de consenso legislativo que, la semana pasada, bloqueó y provocó la caída de una iniciativa para prohibir esos matrimonios a nivel estatal. Todavía 19 estados permiten los matrimonios consanguíneos, el 80 % de los estados cuentan con alguna restricción. En los estados donde está permitido, como Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey y California, no existen impedimentos adicionales.