En Florida, escuelas podrán aplicar castigo físico a estudiantes

En Florida, escuelas podrán aplicar castigo físico a estudiantes

La medida será administrada por el personal escolar bajo previa autorización.

| etiquetas: florida , desantis , castigo corporal , maltrato , alumnos
9 comentarios
Gry #4 Gry
Si llevas una camiseta de la NRA no se atreven. :roll:
#2 brandao *
El resumen es que un juicio sumario entre profesor y dirección decidirá algo así como poner a un niño en un atril para ser golpeado, y así corregir su carácter.
Totalmente recomendado por 0 de cada cualquier estudioso de la pedagogía. Será para prepararlos para ir al frente de aquí a 8 años, cuando nos agotemos los reservas.
comadrejo #8 comadrejo
#2 Intentan que los tiroteos aumenten en el futuro. :troll:
#9 Leon_Bocanegra
Hombre, no me extraña, recordad que en Nueva York se permite el aborto después del nacimiento. :troll:
#1 el_gran_reset
Los políticos sólo están para poner parches
#7 Samaritan
La letra con sangre entra.
#6 BurraPeideira_
Menudos zumbaos...
pedrobotero #5 pedrobotero
The font with blood enter!!!
