·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6514
clics
Óscar Puente desmonta todo el victimismo del PP con una "secuencia en solo 10 tuits"
4054
clics
Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia
4442
clics
Las imágenes de los tobillos y manos hinchados de Trump alimentan los rumores sobre su salud tras admitir que "no se encuentra bien" [ING]
5259
clics
Trump se jacta de 'subyugar' a los líderes europeos con unas imágenes para la historia
4201
clics
"Bulos, no": Jesús Cintora le para los pies a un colaborador de 'Malas lenguas' por su polémica afirmación sobre los incendios
más votadas
694
La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal
500
Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos tres días después de que fuesen activados por el Gobierno
430
El CGPJ abre una segunda investigación a Peinado por saltarse el plazo de instrucción en un caso que acabó archivando
312
Trump organizó una fiesta en Mar-a-Lago para mujeres jóvenes en un concurso de chicas de calendario, Epstein fue el único otro invitado (New York Times) [ENG]
421
Ramón Espinar: "Está más cerca de ser condenado el juez Peinado por prevaricación que Begoña Gómez por sus causas abiertas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
30
clics
En Florida, escuelas podrán aplicar castigo físico a estudiantes
La medida será administrada por el personal escolar bajo previa autorización.
|
etiquetas
:
florida
,
desantis
,
castigo corporal
,
maltrato
,
alumnos
15
1
1
K
194
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
1
1
K
194
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Gry
Si llevas una camiseta de la NRA no se atreven.
4
K
69
#3
HeilHynkel
Pues como
ya predijeron los Simpsons ...
3
K
41
#2
brandao
*
El resumen es que un juicio sumario entre profesor y dirección decidirá algo así como poner a un niño en un atril para ser golpeado, y así corregir su carácter.
Totalmente recomendado por 0 de cada cualquier estudioso de la pedagogía. Será para prepararlos para ir al frente de aquí a 8 años, cuando nos agotemos los reservas.
2
K
24
#8
comadrejo
#2
Intentan que los tiroteos aumenten en el futuro.
1
K
21
#9
Leon_Bocanegra
Hombre, no me extraña, recordad que en Nueva York se permite el aborto después del nacimiento.
1
K
21
#1
el_gran_reset
Los políticos sólo están para poner parches
0
K
20
#7
Samaritan
La letra con sangre entra.
1
K
17
#6
BurraPeideira_
Menudos zumbaos...
0
K
11
#5
pedrobotero
The font with blood enter!!!
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Totalmente recomendado por 0 de cada cualquier estudioso de la pedagogía. Será para prepararlos para ir al frente de aquí a 8 años, cuando nos agotemos los reservas.