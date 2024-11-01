edición general
Florentino Pérez, el hombre de la guerra en España

Anteriormente ACS de Florentino registró un lobby en la UE para influir en el gasto armamentístico y llevarse contratos en Defensa ante el avance de las políticas reaccionarias. El presidente de ACS y del Real Madrid ya apoyó la guerra de Irak con Aznar y su empresa se llevó allí la primera adjudicación de reconstrucción. Recientemente su constructora ha aparecido en la lista negra de empresas que han hecho negocio en las zonas ocupadas por los genocidas de Israel.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
¡Penalty pal Madrí!
Ze7eN #2 Ze7eN
Menear un artículo de Fonsi Loazia es como menear un artículo de Eduardo Inda.
Ze7eN #4 Ze7eN
#2 Primera información sesgada: No existe ninguna pruebas claras, a fecha de octubre de 2025, de un gran contrato militar específico adjudicado en 2025 por el Departamento de Defensa de EE. UU. bajo la presidencia de Donald Trump a ACS y Ferrovial (de Rafael del Pino). La conexión del contrato citado con políticas de Trump o ideologías, y la calificación sistemática de "ultraderechista", refleja también un tono sesgado más que informativo.
Ze7eN #5 Ze7eN
#2 Segunda información sesgada: El texto asocia directamente el lobbying de ACS a "el avance de las políticas reaccionarias", lo que es una interpretación totalmente subjetiva.
Ze7eN #6 Ze7eN
#2 Tercera información sesgada: La frase "ya apoyó la guerra de Irak" es totalmente falsa. Que ACS, como muchas otras empresas, participaran en la adjudicación de reconstrucción de infraestructuras tras la guerra de Irak, no quiere decir que Florentino Pérez apoyó la guerra de Iraq.
Ze7eN #8 Ze7eN *
#2 Cuarta información sesgada: el artículo sugiere irregularidades en el hecho de que CLECE, filial de ACS, haya recibido contratos públicos para servicios de limpieza, pero son procesos administrativos habituales. Habría que ver, de hecho, si el dato sobre contratos por 82 millones de euros en 2025 serían verosímiles, que también lo pongo en duda.
Ze7eN #9 Ze7eN
#2 Quinta información sesgada: el artículo habla del caso 'KPanda', un caso de 2016 sobre supuestos sobornos, en el que directivos de CLECE fueron investigados y finalmente desimputados judicialmente.
Sergio_ftv #10 Sergio_ftv
Los bots recalificados al servicio del Don hacen acto de presencia inmediata en este tipo de noticias y le tienen mucha inquina a Loazia porque es de los pocos que habla sobre los chanchullos del Don, por tanto no ha sido recalificado y por eso hay que perseguirle a base de falacias facilonas.
aupaatu #3 aupaatu
Que añadan un misil al escudo del Madrid ...el nuevo eslogan para corear la afición en el Bernabéu.
alcama #7 alcama
Fonsi "Orejas" Loazia
