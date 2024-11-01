Flauta casera con huesos de buitre: el instrumento musical más antiguo del mundo

Muchos de los instrumentos utilizados en la música popular son de origen humilde y hunden sus raíces en la cultura pastoril. Éste es el caso de la flauta fabricada con un hueso de ala de buitre y un trozo de caña, cuyo artífice fue en el año 2017 Cipriano Gil en el pueblo de Alcaine (Teruel). Según los arqueólogos, éste sería, probablemente, el instrumento musical más antiguo jamás encontrado.
Gracias por las sugerencias o/
La música demuestra muchas cosas.
Aún no hay escritura, pero ya hay emoción.
Habla de la flauta, pero eso es muy elaborado, el primer instrumento serían manos sobre los restos de un animal.
Un tambor.
Por primera vez en tres millones de años.
He buscado y creo que es el más antiguo que ha llegado a nuestros días. Otros de cuero o usar huesos como baquetas se habrán degradado completamente o no son reconocibles como instrumentos.
