Físicos encuentran un comportamiento de la luz que contradice 180 años de estudios y teorías

Durante más de un siglo, la física moderna se apoyó en una idea aparentemente inamovible sobre el modo en que la luz interactúa con la materia. Este principio dio forma a tecnologías, teorías y dispositivos que hoy consideramos esenciales. Sin embargo, un equipo de investigadores ha presentado evidencias que invitan a reconsiderar lo que creíamos saber. Su trabajo no solo cuestiona un fenómeno clásico de la óptica, sino que también abre un escenario inesperado para la ciencia y la ingeniería del futuro.