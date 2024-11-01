edición general
6 meneos
99 clics
Físicos encuentran un comportamiento de la luz que contradice 180 años de estudios y teorías

Físicos encuentran un comportamiento de la luz que contradice 180 años de estudios y teorías

Durante más de un siglo, la física moderna se apoyó en una idea aparentemente inamovible sobre el modo en que la luz interactúa con la materia. Este principio dio forma a tecnologías, teorías y dispositivos que hoy consideramos esenciales. Sin embargo, un equipo de investigadores ha presentado evidencias que invitan a reconsiderar lo que creíamos saber. Su trabajo no solo cuestiona un fenómeno clásico de la óptica, sino que también abre un escenario inesperado para la ciencia y la ingeniería del futuro.

| etiquetas: fisica , luz , efecto faraday
5 1 0 K 50 ciencia
2 comentarios
5 1 0 K 50 ciencia
#1 j-light
Si no entendí mal, el magentismo se ve afectado por la luz, o algo así.
0 K 10
#2 VFR
Esta claro, la luz se equivoca, la ciencia no :troll:
0 K 7

menéame