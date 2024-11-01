La física es peligrosa (y por eso engancha)

Abre un libro de texto de bachillerato. ¿Qué encuentras? Un bloque de masa m sobre un plano inclinado de ángulo α. Sin rozamiento, por supuesto. Un circuito con una resistencia perfecta y una pila ideal. Un planeta que es una esfera perfecta orbitando otra esfera perfecta.
Hemos cogido el universo, con toda su violencia y su belleza caótica, y lo hemos metido en una caja esterilizada. Le hemos quitado el peligro, la emoción y, con ello, el interés. Hemos "desactivado" la física .
El ingeniero dice:
En Escocia las ovejas son negras.
El físico le corrige y dice:
Eso es una generalización, lo correcto sería decir que en Escocia hay al menos una oveja negra.
A lo que el matemático dice:
Eso es aventurarse mucho, lo más correcto sería decir que en Escocia hay al menos una oveja con uno de los costados de color negro.
creo que estaba en un prólogo de un libro, no recuerdo cual, quizá en historia del universo de Asimov?