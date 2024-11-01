edición general
La física es peligrosa (y por eso engancha)

Abre un libro de texto de bachillerato. ¿Qué encuentras? Un bloque de masa m sobre un plano inclinado de ángulo α. Sin rozamiento, por supuesto. Un circuito con una resistencia perfecta y una pila ideal. Un planeta que es una esfera perfecta orbitando otra esfera perfecta.

Hemos cogido el universo, con toda su violencia y su belleza caótica, y lo hemos metido en una caja esterilizada. Le hemos quitado el peligro, la emoción y, con ello, el interés. Hemos "desactivado" la física .

bronco1890 #1 bronco1890
Supongamos una vaca perfectamente esférica en el vacío…
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 Eso es un ingeniero.
#3 Poll
#2 Van un ingeniero, un físico y un matemático en tren por Escocia, y en eso que en un prado se ve una oveja negra.

El ingeniero dice:
En Escocia las ovejas son negras.

El físico le corrige y dice:
Eso es una generalización, lo correcto sería decir que en Escocia hay al menos una oveja negra.

A lo que el matemático dice:
Eso es aventurarse mucho, lo más correcto sería decir que en Escocia hay al menos una oveja con uno de los costados de color negro.
M.Rajoy. #4 M.Rajoy. *
#3 Joder ese chiste recuerdo haberlo contado en alguna fiesta algo borracho y bueno... si, no era el alma de la fiesta, lo reconozco. :-S

creo que estaba en un prólogo de un libro, no recuerdo cual, quizá en historia del universo de Asimov?
Pertinax #5 Pertinax
#3 ...y acto seguido retiró las copas mientras les daba la cuenta con acento español.
