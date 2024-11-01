edición general
La Fiscalía pide tres años para dos curas por delito de odio contra migrantes y musulmanes

El sacerdote Custodio Ballester aludió a los musulmanes en general como "mancha depredadora", "termitas" o que es "imposible un diálogo con el islam". Y al sacerdote Jesús Calvo se le atribuyen palabras como "refugiados invasores" y frases en las que se pregunta "qué vamos a aprender de la incultura" o alude a que estas personas van a "complicar la convivencia" y a que se quiere "acabar con la raza blanca metiéndonos toda la basura"

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Con la iglesia el fiscal ha topado, nada nuevo.
karakol #4 karakol
"Amaos los unos a los otros como yo os he amado"

Juan 13:34-35
Milmariposas #3 Milmariposas
Ya sólo admiten escoria en los seminarios? :shit:
#1 JoseLuis80
Ya lo dice el dicho en inglés: There is no hate like christian love.
