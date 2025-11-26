La fiscalía pide una condena para Airbus y Air France en el juicio de apelación por el accidente del vuelo Rio-París en 2009

La Fiscalía General francesa solicitó el miércoles en apelación una condena para el fabricante europeo Airbus y la aerolínea Air France, juzgados por homicidio involuntario tras el accidente del vuelo Rio-París en 2009 y absueltos en primera instancia. "Solicitamos la revocación de la sentencia que absolvió a los acusados y, por lo tanto, señora presidenta, le pedimos que dicte sentencia condenatoria por homicidio involuntario", declararon los dos fiscales generales en su alegato, calificando de "indecente" la defensa de las dos empresas.