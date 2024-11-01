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La fiscalía pide 5 años de internamiento para dos menores por una violación grupal a una discapacitada

La fiscalía pide 5 años de internamiento para dos menores por una violación grupal a una discapacitada

La Fiscalía de Valladolid solicita 5 años de internamiento para los acusados de una violación grupal a una joven discapacitada. Según fiscalía la abordaron con un objeto punzante para robarle 20 € y avisaron por móvil a otros: "Venid,que follamos gratis". Llegaron cuatro y la rodearon con vejaciones como "me cago en la caja de tus muertos, hija de puta, zorra, paya de mierda, puta, hija de puta, me follo a tus difuntos" consumaron la agresión de forma sucesiva, orinaron sobre la víctima, la escupieron y uno de ellos hizo que le lamiera el ano

| etiquetas: valladolid , violación discapacitada
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6 comentarios
10 3 1 K 114 actualidad
#2 Edwin.r
Madre de dios, viendo el relato de los hechos lo único justo que se puede hacer con ellos es darles garrote.
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karakol #4 karakol
El relato es espeluznante.

Espero que trinquen a todos estos putos cobardes de mierda y lo paguen con creces.
1 K 32
Moderdonia #5 Moderdonia *
Con estos temas tan delicados y con la barbarie que describe la noticia es muy difícil hacer chistes. Hay que ser muy cuidadoso, respetuoso y sutil.

Es una solicitud de la fiscalía. Hay que esperar a lo que sentencie un juez y si es necesario a lo que diga el Tribunal Suprimo.
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sotillo #3 sotillo
“Me follo a tus difuntos “ La juventud está muy mal de la cabeza ¿ Solo cinco años?
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Geirmund #6 Geirmund
Ese nivel de maldad solo lo arregla una pastillita de plomo.
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#1 vGeeSiz
paya de mierda... alerta por...

5 años de internamiento, no se, si hubieran tenido 18 años, 20 años de cárcel, pero teniendo algo menos, pena suavísima?
1 K -2

menéame