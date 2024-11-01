La fiscalía pide 5 años de internamiento para dos menores por una violación grupal a una discapacitada

La Fiscalía de Valladolid solicita 5 años de internamiento para los acusados de una violación grupal a una joven discapacitada. Según fiscalía la abordaron con un objeto punzante para robarle 20 € y avisaron por móvil a otros: "Venid,que follamos gratis". Llegaron cuatro y la rodearon con vejaciones como "me cago en la caja de tus muertos, hija de puta, zorra, paya de mierda, puta, hija de puta, me follo a tus difuntos" consumaron la agresión de forma sucesiva, orinaron sobre la víctima, la escupieron y uno de ellos hizo que le lamiera el ano
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Espero que trinquen a todos estos putos cobardes de mierda y lo paguen con creces.
Es una solicitud de la fiscalía. Hay que esperar a lo que sentencie un juez y si es necesario a lo que diga el Tribunal Suprimo.
5 años de internamiento, no se, si hubieran tenido 18 años, 20 años de cárcel, pero teniendo algo menos, pena suavísima?