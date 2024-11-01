La fiscalía pide 5 años de internamiento para dos menores por una violación grupal a una discapacitada

La Fiscalía de Valladolid solicita 5 años de internamiento para los acusados de una violación grupal a una joven discapacitada. Según fiscalía la abordaron con un objeto punzante para robarle 20 € y avisaron por móvil a otros: "Venid,que follamos gratis". Llegaron cuatro y la rodearon con vejaciones como "me cago en la caja de tus muertos, hija de puta, zorra, paya de mierda, puta, hija de puta, me follo a tus difuntos" consumaron la agresión de forma sucesiva, orinaron sobre la víctima, la escupieron y uno de ellos hizo que le lamiera el ano