edición general
13 meneos
13 clics
La Fiscalía pide 3 años de cárcel, para el jefe del jornalero, que murió por un golpe de calor en Lorca

La Fiscalía pide 3 años de cárcel, para el jefe del jornalero, que murió por un golpe de calor en Lorca

El Ministerio Público considera que el empresario es autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y de otro de homicidio por imprudencia.

| etiquetas: fiscalía , jefe , abuso laboral
11 2 0 K 145 actualidad
3 comentarios
11 2 0 K 145 actualidad
Zarangollo #1 Zarangollo
Si que sale batato explotar
2 K 21
Stash #2 Stash
¿A qué vienen esas comas del titular?
0 K 9
OrialCon_Darkness #3 OrialCon_Darkness
"el Ministerio Público considera que ha de quedar inhabilitado, durante tres años, para administrar y dirigir empresas con trabajadores a su servicio"
Pobrecico, que le va a tocar poner a un testaferro para hacer lo mismo, pero sin ser su jefe directo, al menos legalmente...
0 K 9

menéame