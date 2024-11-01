edición general
La Fiscalía se opone a cerrar el ‘caso Montoro’ destacando la gravedad de los presuntos actos corruptos que se investigan

El caso investiga supuestos favores fiscales a empresas gasísticas por parte del Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Cristóbal Montoro. La Fiscalía ha manifestado su rechazo a archivar el ‘caso Montoro’, argumentando ante el juez de Tarragona que las investigaciones no responden a motivaciones políticas, sino que se centran en “actuaciones graves de corrupción”. La fiscal Carmen García, en un documento al que Europa Press ha tenido acceso, contrarresta las peticiones de las defensas que buscan la nulidad del caso o su traslado a los...

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Usar el BOE para obtener beneficio privado es de lo más gordo que se puede hacer en democracia.

Es prostituir el ejecutivo (por tener la iniciativa legislativa), así como el legislativo (vía mayoría absoluta) para conseguir beneficio.

La corrupción que estamos acostumbrados (desde mordidas a la "policía patriótica"), "solo" (que es mucho) afecta al poder ejecutivo.
#1 torrrquemada *
La fiscalía puede decir lo que quiera, que al final, realmente va a ser la "voz de los supertacañones" los que decida si continua o no.

Una expresión muy viejuner, pero muy aclaratoria
aupaatu #3 aupaatu
A la OCU le parece que investigar sería ir contra la ley porque no existen datos y ellos no deben hacer una investigación prospectiva.
Y existen datos no pueden molestar a un exministro con menudencias sin importancia.
camvalf #4 camvalf
#3 y no te olvides lo importante, fue ministro del partido bueno...
