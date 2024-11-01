La Fiscalía se opone a cerrar el ‘caso Montoro’ destacando la gravedad de los presuntos actos corruptos que se investigan

El caso investiga supuestos favores fiscales a empresas gasísticas por parte del Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Cristóbal Montoro. La Fiscalía ha manifestado su rechazo a archivar el ‘caso Montoro’, argumentando ante el juez de Tarragona que las investigaciones no responden a motivaciones políticas, sino que se centran en “actuaciones graves de corrupción”. La fiscal Carmen García, en un documento al que Europa Press ha tenido acceso, contrarresta las peticiones de las defensas que buscan la nulidad del caso o su traslado a los...