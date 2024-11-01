edición general
23 meneos
59 clics
La Fiscalía mueve ficha con la denuncia contra Vito Quiles por pedir a Trump el secuestro de Sánchez

La Fiscalía mueve ficha con la denuncia contra Vito Quiles por pedir a Trump el secuestro de Sánchez

El órgano jurídico ha trasladado la denuncia a Elche, lo que significa que está actuando

| etiquetas: vito quiles , fiscalía , trump , pedro sánchez
18 5 0 K 284 Ardilléame
6 comentarios
18 5 0 K 284 Ardilléame
jonolulu #3 jonolulu
Baia, el patriota antipatriota...
2 K 37
Febrero2034 #1 Febrero2034
Creia que reunirse con gobiernos extranjeros para montar una secesión no era delictivo, asíq ue entiendo que esto tampoco lo sea
1 K 18
Gry #2 Gry
Si se lo hubiera pedido a cualquier otro dirigente se podría tomar a broma pero con Trump las bromas las carga el diablo.
0 K 18
Mangione #5 Mangione *
Un traidor de manual.
0 K 14
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
El patriota de Schrödinger.
0 K 12
#6 Indiana.Collons
La fiscalía lo único que ha dado es un acuse de recibo y ha dicho que lo traslada a Elche, que supongo que es el lugar de residencia del tal Vito.

Mueve ficha sólo es un cebo para que los agitadores agiten
0 K 6

menéame