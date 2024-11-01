·
La Fiscalía mueve ficha con la denuncia contra Vito Quiles por pedir a Trump el secuestro de Sánchez
El órgano jurídico ha trasladado la denuncia a Elche, lo que significa que está actuando
etiquetas
:
vito quiles
,
fiscalía
,
trump
,
pedro sánchez
#3
jonolulu
Baia, el patriota antipatriota...
2
K
37
#1
Febrero2034
Creia que reunirse con gobiernos extranjeros para montar una secesión no era delictivo, asíq ue entiendo que esto tampoco lo sea
1
K
18
#2
Gry
Si se lo hubiera pedido a cualquier otro dirigente se podría tomar a broma pero con Trump las bromas las carga el diablo.
0
K
18
#5
Mangione
*
Un traidor de manual.
0
K
14
#4
SeñorPresunciones
El patriota de Schrödinger.
0
K
12
#6
Indiana.Collons
La fiscalía lo único que ha dado es un acuse de recibo y ha dicho que lo traslada a Elche, que supongo que es el lugar de residencia del tal Vito.
Mueve ficha sólo es un cebo para que los agitadores agiten
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Mueve ficha sólo es un cebo para que los agitadores agiten