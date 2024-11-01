La Fiscalía ha archivado ya nueve de los quince casos que abrió por los cribados de cáncer de mama

Siguen en trámite tres denuncias en Sevilla y dos en Málaga, a expensas de que los fiscales concluyan si existen indicios. Las fiscalías provinciales han archivado ya nueve de las quince diligencias penales que abrieron en relación a los supuestos fallos en los cribados del cáncer de mama.
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Pagar tanta Patricia Peinado con mis impuestos no me hace puta gracia, la verdad.
Garantista con unos, mientras otros tienen que demostrar su inocencia...
Si eres de las afectadas y buscas justicia en España, contrata un buen sicario... Te saldrá más barato que un abogado y, aunque también es parcial, por lo menos será parcial a tu favor...