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La Fiscalía ha archivado ya nueve de los quince casos que abrió por los cribados de cáncer de mama

La Fiscalía ha archivado ya nueve de los quince casos que abrió por los cribados de cáncer de mama

Siguen en trámite tres denuncias en Sevilla y dos en Málaga, a expensas de que los fiscales concluyan si existen indicios. Las fiscalías provinciales han archivado ya nueve de las quince diligencias penales que abrieron en relación a los supuestos fallos en los cribados del cáncer de mama.

| etiquetas: fiscalía , archivo , cribados , cáncer de mama
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5 comentarios
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FunFrock #2 FunFrock
La justicia deberia de ser solo lo que dijera El Pais
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#5 Toponotomalasuerte
#2 con sacar a la carcundia parasitaria y acabar con los linajes de jueces a sueldo del PP sería suficiente.

Pagar tanta Patricia Peinado con mis impuestos no me hace puta gracia, la verdad.
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Supercinexin #1 Supercinexin
Archivando, que es PePerundio.
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Cehona #4 Cehona
La justicia como siempre, no hace política.
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#3 detectordefalacias
Vaya, aquí no "tuvo que hacerlo el o alguien de su entorno"

Garantista con unos, mientras otros tienen que demostrar su inocencia...

Si eres de las afectadas y buscas justicia en España, contrata un buen sicario... Te saldrá más barato que un abogado y, aunque también es parcial, por lo menos será parcial a tu favor...
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menéame