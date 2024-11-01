edición general
La Fiscalía de Córdoba denuncia a Vox por delito de odio tras llamar "animales" a los migrantes desde sus redes

La Fiscalía de Córdoba denuncia a Vox por delito de odio tras llamar "animales" a los migrantes desde sus redes

Pide a un juzgado que investigue los mensajes de la cuenta del partido en el Parlamento de Andalucía.

6 comentarios
#1 Poll *
Son animales, vertebrados, mamíferos, primates y homo sapiens, igual que nosotros. :troll:
Battlestar #3 Battlestar
#1 "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros"
Apotropeo #5 Apotropeo
#1 Si con el " igual que nosotros", te refieres a los inmigrantes, vale; si te refieres a los de Vox, disiento.
#2 Febrero2027
El tuit se refiere a los que vienen a delinquir.
Si no puedo llamar animal a un delincuente ....
#4 espartino
#2 Es que les han pasado el argumentario a todos despues de la debacle del Ebro. Tanto psoe como a pp, pero son ridiculos a más no poder. Ayer el Javier Ruiz anunciando un cambio a peor de Abascal... quiere echar a todos los emigrantes, legales e ilegales. Luego te ponen los subnormales las declaraciones hablando Abascal: Ilegales y aquellos que son mutireincidentes. Con lo de Mercosur lo mismo. El PP, máximo valedor del tratado junto al PSOE llamando traidores a vOx por haber votado en contra de las salvaguardas que no son otra cosa que un brindis al sol para que entre en vigor sin esperar el dictamen del TJUE. Nos queda ver mierda a paladas.
#6 Leon_Bocanegra
Pero no les llames racistas de mierda, que se ofenden.
