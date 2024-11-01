·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
17088
clics
Peter acabó con Podemos
8717
clics
Esto debería estar prohibido
5141
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5453
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5196
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
más votadas
609
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
424
El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”
561
Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: 'Su labor es la de expandir el odio'
549
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
360
Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
22
clics
La Fiscalía de Córdoba denuncia a Vox por delito de odio tras llamar "animales" a los migrantes desde sus redes
Pide a un juzgado que investigue los mensajes de la cuenta del partido en el Parlamento de Andalucía.
|
etiquetas
:
animales
,
vox
,
fiscalía
,
migrantes
12
3
1
K
154
politica
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
1
K
154
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Poll
*
Son animales, vertebrados, mamíferos, primates y homo sapiens, igual que nosotros.
4
K
52
#3
Battlestar
#1
"Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros"
0
K
13
#5
Apotropeo
#1
Si con el " igual que nosotros", te refieres a los inmigrantes, vale; si te refieres a los de Vox, disiento.
0
K
10
#2
Febrero2027
El tuit se refiere a los que vienen a delinquir.
Si no puedo llamar animal a un delincuente ....
1
K
13
#4
espartino
#2
Es que les han pasado el argumentario a todos despues de la debacle del Ebro. Tanto psoe como a pp, pero son ridiculos a más no poder. Ayer el Javier Ruiz anunciando un cambio a peor de Abascal... quiere echar a todos los emigrantes, legales e ilegales. Luego te ponen los subnormales las declaraciones hablando Abascal: Ilegales y aquellos que son mutireincidentes. Con lo de Mercosur lo mismo. El PP, máximo valedor del tratado junto al PSOE llamando traidores a vOx por haber votado en contra de las salvaguardas que no son otra cosa que un brindis al sol para que entre en vigor sin esperar el dictamen del TJUE. Nos queda ver mierda a paladas.
0
K
7
#6
Leon_Bocanegra
Pero no les llames racistas de mierda, que se ofenden.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si no puedo llamar animal a un delincuente ....