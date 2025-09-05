edición general
La Fiscalía alerta: "La sobreocupación de los centros y la falta de cualificación de los profesionales dificultan la integración de los menores migrantes"

La llegada de niñas inmigrantes solas a España se triplicó en 2024. En el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados figuran inscritos un total de 16.041 jóvenes, un 40% más que en 2022

YeahYa #1 YeahYa
Cuando se invierte poco en educación, sea donde sea, las cosas salen mal...
#2 Aas59
#1 Falta de cualificación?
No son maestros con cuatro años de estudios.???
Falk #3 Falk
Imagina como debe estar tu país para abandonarlo todo siendo un adolescente o niño incluso.
TripleXXX #4 TripleXXX
Niñas... ahí hay potencial de negocio :-(
