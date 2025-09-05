·
La Fiscalía alerta: "La sobreocupación de los centros y la falta de cualificación de los profesionales dificultan la integración de los menores migrantes"
La llegada de niñas inmigrantes solas a España se triplicó en 2024. En el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados figuran inscritos un total de 16.041 jóvenes, un 40% más que en 2022
etiquetas
españa
migrantes
menores no acompañados
actualidad
#1
YeahYa
Cuando se invierte poco en educación, sea donde sea, las cosas salen mal...
#2
Aas59
Falta de cualificación?
No son maestros con cuatro años de estudios.???
#3
Falk
Imagina como debe estar tu país para abandonarlo todo siendo un adolescente o niño incluso.
#4
TripleXXX
Niñas... ahí hay potencial de negocio
No son maestros con cuatro años de estudios.???