La Fiscalía acusa al juez Peinado de impulsar una “investigación encubierta” sobre Air Europa

La Fiscalía acusa al juez Juan Carlos Peinado de impulsar una “investigación encubierta” sobre el rescate de Air Europa dentro de la causa que sigue contra Begoña Gómez a pesar del veto reiterado de la Audiencia Provincial. En un escrito fechado el 2 de enero, el fiscal José Manuel San Baldomero se opone a la decisión del magistrado de pedir a la Guardia Civil que analizara un escrito de un abogado difusor de bulos para comprobar si incluye “hechos nuevos” que le permitan investigar el préstamo a la aerolínea.

La derecha, por medio de Bleza y CajaMadrid, entregó Iberia a los ingleses. ¿El "patriota" Peinado quiere lo mismo y que España se quede sin compañías aéreas?
¡Viva el vino!
Si le vuelven a ordenar que no se meta ahí buscará algún vídeo en YouTube con "evidencias clarísimas" para volver a pasarse por el forro de los huevos lo que le han dicho desde arriba. Ya la instrucción de Peinado es puro deja vu.
