La Fiscalía acusa al juez Peinado de impulsar una “investigación encubierta” sobre Air Europa

La Fiscalía acusa al juez Juan Carlos Peinado de impulsar una “investigación encubierta” sobre el rescate de Air Europa dentro de la causa que sigue contra Begoña Gómez a pesar del veto reiterado de la Audiencia Provincial. En un escrito fechado el 2 de enero, el fiscal José Manuel San Baldomero se opone a la decisión del magistrado de pedir a la Guardia Civil que analizara un escrito de un abogado difusor de bulos para comprobar si incluye “hechos nuevos” que le permitan investigar el préstamo a la aerolínea.