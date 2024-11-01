edición general
La Fiscalía y la Abogacía del Estado se posicionan a favor de amnistiar a Puigdemont

La Fiscalía y la Abogacía del Estado apoyan amnistiar a Puigdemont. Descubre las razones detrás de esta decisión legal.

woody_alien #1 woody_alien
No, por favor. Si vuelve la turra será insoportable.
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
No debería existir la figura de la amnistía ni del indulto sin un cambio legal de la norma.
#2 Febrero2027
La fiscalía hará lo que quiera Pedro Sánchez. Está es la independencia judicial que tanto gusta a la izquierda. No dicen "atado y bien atado" o "el que pueda hacer, que haga". En este caso todo correcto.

Por cierto, Sánchez hará lo que le diga Puigdemont
makinavaja #5 makinavaja
Lo que le faltaría al PSOE para seguir hundiéndose más.....
#3 Empakus
Sorpresón!!!
