comentarios de esta noticia
1
meneos
5
clics
La Fiscalía y la Abogacía del Estado se posicionan a favor de amnistiar a Puigdemont
La Fiscalía y la Abogacía del Estado apoyan amnistiar a Puigdemont. Descubre las razones detrás de esta decisión legal.
|
etiquetas
:
fiscalia
,
puigdemont
,
estado
,
europa
1
0
0
K
12
actualidad
5 comentarios
1
0
0
K
12
actualidad
#1
woody_alien
No, por favor. Si vuelve la turra será insoportable.
1
K
24
#4
Enésimo_strike
No debería existir la figura de la amnistía ni del indulto sin un cambio legal de la norma.
1
K
24
#2
Febrero2027
La fiscalía hará lo que quiera Pedro Sánchez. Está es la independencia judicial que tanto gusta a la izquierda. No dicen "atado y bien atado" o "el que pueda hacer, que haga". En este caso todo correcto.
Por cierto, Sánchez hará lo que le diga Puigdemont
2
K
21
#5
makinavaja
Lo que le faltaría al PSOE para seguir hundiéndose más.....
0
K
12
#3
Empakus
Sorpresón!!!
0
K
10
Por cierto, Sánchez hará lo que le diga Puigdemont