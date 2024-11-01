Los fiscales encuentran pruebas que arruinan su propio caso contra Letitia James (ENG)

Una investigación del Departamento de Justicia sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James, reveló información que podría arruinar los planes de la administración Trump de condenarla por fraude hipotecario. El Departamento de Justicia, dirigido por la inexperta fiscal federal interina Lindsey Halligan, nombrada por Trump, acusó a James de cometer fraude hipotecario y mentir sobre una segunda vivienda alquilada como «propiedad de inversión», cobrando «miles» de dólares en concepto de alquiler y ahorrando en el proceso.