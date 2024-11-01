El fiscal Stampa denuncia que Sánchez, según Leire Díez, dio orden de "limpiar sin límite" tras estallar el caso Begoña Gómez

El exfiscal anticorrupción Ignacio Stampa ha denunciado ante la Justicia que la exmilitante socialista Leire Díez aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había dado la orden de "limpiar sin límite" después de conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Así figura en el sumario de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, al que ha tenido acceso Onda Cero.