El fiscal Stampa denuncia que Sánchez, según Leire Díez, dio orden de "limpiar sin límite" tras estallar el caso Begoña Gómez

El exfiscal anticorrupción Ignacio Stampa ha denunciado ante la Justicia que la exmilitante socialista Leire Díez aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había dado la orden de "limpiar sin límite" después de conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Así figura en el sumario de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, al que ha tenido acceso Onda Cero.

Macadam #3 Macadam
exfiscal denuncia que exmilitante asegura :-D :hug:
#7 Marisadoro
#3 Ni siquiera eso, el exfiscal dice que Perez Dolset le dijo que la exmilitante había dicho....

Prueba irrefutable
#1 beltraneja
Pues sí que han limpiado sí.
#6 concentrado
#1 Han limpiado y han Peinado. Vale, ya me voy.
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Pues una buena limpieza sí que es necesaria, la verdad.

Al final la tal exmilitante Leire tenía razón...
Kmisetas #2 Kmisetas *
O sea, que ya no es “lawfare”, es laundryfare. Sánchez pasa del “no sé nada” al “limpiadlo todo” como quien cambia de argumentario en la SER. Y mientras tanto, la izquierda de manual sigue vendiendo que la justicia está politizada… justo cuando la manchan ellos. España, ese país donde la “limpieza sin límite” solo aplica cuando el polvo está en Moncloa.
Yonny #5 Yonny
#2

El caso Begoña es un timo judicial lo mires por donde lo mires.
