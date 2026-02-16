edición general
El fiscal del caso Taula pide una condena "dura y ejemplar, porque la corrupción es un cáncer par la democracia"

El Ministerio Público eleva de seis años y medio a once años la solicitud de pena para Marcos Benavent al retirarle la atenuante de colaboración con la justicia La acusación particular y la defensa de Benavent presentan sus informes finales en el juicio por el amaño de contratos y el trabajo zombi del yonqui del dinero: "La nómina se la pagaba la fundación pero trabajaba para el PP". La defensa, caso de apreciarse delito, solicita atenuante de dilación indebida, porque la causa judicial se inició en julio de 2014, hace once años.

Ishkar #1 Ishkar
A ver si lo aplican a todos los casos de corrupción... Lo dudo.
0 K 10
#4 poxemita
#3 más bien involucrar a más familia para tener patrimonio oculto.
0 K 10
#2 poxemita
Lo justo para los corruptos sería dejarlos con un tope de ingresos del IMV.
0 K 10
Edheo #3 Edheo
#2 Si les haces eso, tendrán que corromperse más aún...
:troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 7

