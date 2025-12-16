El fiscal del caso Negreira acorrala a Laporta con una factura de 60.000 euros en aloe vera

"Hay una factura de 60.000€ que el concepto es "Packs de regalo Aloe Vera"... ¿Esto son informes?", le dice el fiscal al presidente del Barcelona ante la atenta mirada del resto de presentes. Laporta contestó entre risas y diciendo que hacía mucho tiempo de esas factura y que le era imposible recordarlas.
| etiquetas: fc barcelona , corrupcion , negreira , aloe vera , 60000 euros , informes fake
Todo el madridismo sabe que fue negreirs quien trajo a Ronaldiño, puso a Guaediola y Luis Enrique de entrenadores, el que goleaba al Madrid y quien ordenaba a los blanquitos quedarse quietos cuando les vacilaban los del Barça. Claro que cuando ganabas las ligas el Madrid o les pitaban el doble de penaltis que al resto, ahí no hay manipulación.
No como con Plaza, con quien el Madrid ganó 9 de 10 ligas cuando el elegía a los árbitros y había jurado públicamente que el Barça no ganaría nada con él.