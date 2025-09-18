El hijo de Negreira acusa al Barcelona y a su padre: «Los 7,5 millones no fueron por los informes, yo cobré 60.000 €»

Enríquez Romero, hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, declaró que por más de 600 informes elaborados sobre árbitros solo percibió unos 60.000 euros, mientras que su padre recibió del Barça 7,5 millones de euros entre 2001 y 2018. “Los 7,5 millones no fueron por los informes”, afirmó, subrayando que desconocía los tratos de Negreira con el club y que incluso mantuvo un fuerte enfrentamiento con él al enterarse de que cobraba siendo todavía vicepresidente del CTA.