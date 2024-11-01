·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15014
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8296
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
5100
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4208
clics
Quino: La Estatua de la Libertad de Troya (Viñeta)
5130
clics
La guerra es un latrocinio
más votadas
578
Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado
757
¿Alta traición? Denuncian a Fran Rivera por pedir a Trump que intervenga en España contra Sánchez
724
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
575
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
360
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
46
clics
Un fiscal argentino solicita la extradición de Nicolás Maduro
El fiscal argentino Carlos Stornelli ha solicitado iniciar los trámites para la extradición a Argentina...
|
etiquetas
:
argentina
,
trump
,
venezuela
9
2
0
K
116
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
116
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
lo que faltaba, Milei exigiendo su numerito en el circo
7
K
105
#4
electroman
Estoy convencido de que Maduro prefiere quedarse en EEUU antes que escuchar la turra que le van a dar en Argentina.
3
K
42
#9
Tunguska08Chelyabinsk13
Y parió la abuela...
0
K
16
#8
Cehona
En Argentina tienen a un payaso de circo y en España a un payaso torero.
Madre mia la máquina trumpista no para.
0
K
15
#6
DenisseJoel
Puede ser un plan B para los ultras. Al fin y al cabo, en EEUU no sería complicado que un juez lo libere o un presidente demócrata lo indulte.
En un estado fallido como Argentina sería más fácil continuar con el secuestro sin ningún tipo de control.
0
K
11
#3
tusitala
He pensado lo mismo, ¡que suene la música de los payasos!
0
K
10
#5
manuelpepito
Milei es igual de gilipollas que el pelo naranja lo que pasa es que tiene menos poder e influencia.
0
K
10
#7
Format_C
no puedes pedir que te deporten un venezolano sin visa que el propio trump a metido de contrabando en USA.
0
K
7
#2
MariaRosarioKaren
Así acabo Noriega, tras finalizar presidio en EEUU. a Francia a continuar.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Madre mia la máquina trumpista no para.
En un estado fallido como Argentina sería más fácil continuar con el secuestro sin ningún tipo de control.