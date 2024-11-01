edición general
Un fiscal argentino solicita la extradición de Nicolás Maduro

El fiscal argentino Carlos Stornelli ha solicitado iniciar los trámites para la extradición a Argentina...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
lo que faltaba, Milei exigiendo su numerito en el circo
#4 electroman
Estoy convencido de que Maduro prefiere quedarse en EEUU antes que escuchar la turra que le van a dar en Argentina.
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
Y parió la abuela...
Cehona #8 Cehona
En Argentina tienen a un payaso de circo y en España a un payaso torero.
Madre mia la máquina trumpista no para.
#6 DenisseJoel
Puede ser un plan B para los ultras. Al fin y al cabo, en EEUU no sería complicado que un juez lo libere o un presidente demócrata lo indulte.
En un estado fallido como Argentina sería más fácil continuar con el secuestro sin ningún tipo de control.
tusitala #3 tusitala
He pensado lo mismo, ¡que suene la música de los payasos!
manuelpepito #5 manuelpepito
Milei es igual de gilipollas que el pelo naranja lo que pasa es que tiene menos poder e influencia.
Format_C #7 Format_C
no puedes pedir que te deporten un venezolano sin visa que el propio trump a metido de contrabando en USA.
#2 MariaRosarioKaren
Así acabo Noriega, tras finalizar presidio en EEUU. a Francia a continuar.
