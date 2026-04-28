Finlandia se convierte en el primer país de Europa en gestionar el ciclo completo, desde la mina hasta la refinería, de la producción de litio [ENG]

Finlandia se ha convertido en el primer país de Europa en albergar un ciclo completo de producción de litio, desde la mina hasta la refinería, según el Servicio Geológico de Finlandia. La mina a cielo abierto de Syväjärvi, en Kaustinen, producirá hidróxido de litio apto para baterías, un material fundamental para la electrónica moderna, desde los vehículos eléctricos hasta los teléfonos inteligentes. La demanda de litio se compara a menudo con la demanda de petróleo a principios del siglo XX, y Finlandia cuenta con algunas de las mayores...