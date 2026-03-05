edición general
El ‘Financial Times’ define a Pedro Sánchez como “la némesis de Trump en Europa”

El Financial Times ha publicado este jueves un artículo en el que describe al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como la “némesis” de Donald Trump en Europa. El diario británico afirma que Sánchez dice al presidente de Estados Unidos “lo que ningún otro líder europeo se atreve a decir”, pero advierte de que algunos ven en sus palabras un error de cálculo

ur_quan_master #4 ur_quan_master
El error de cálculo lo cometen los líderes europeos que están más atentos a servir a Trump que al precio que pagan sus ciudadanos por el gas.
#5 candonga1
#4 Bueno, a cambio reciben gratis un tubo de Hemoal Forte.
JuanCarVen #9 JuanCarVen
#4 Esto puede hacer caer gobiernos, otra ronda de inflación del 10% y el euríbor subiendo puede afectar a muchos ciudadanos.
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Como sigan así, Pedrito va a ser el Lenin español 2.0.

Aunque hay que reconocer que ha sido el único con bastantes huevos para decirle que no al zanahorio.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Joder, "némesis" por decirle que no a una sola de las miles que está removiendo Don Pederasta. Qué poco aguante tienen estos MAGA.
fofito #7 fofito
#6 Dos, ya son dos veces que le ha dado calabazas
Sergio_ftv #8 Sergio_ftv
En este caso la postura de Alemania y de su Presidente da mucha vergüenza ajena, solo le faltó ponerse a cuatro patas delante de Trump.
#2 Joroñas *
Pues vaya plan, como si no se señalara bastante él solo.

Yo estoy de acuerdo con su postura, pero que no airee a los cuatro vientos para que el matón no tenga otra alternativa que responder de manera agresiva.
jm22381 #3 jm22381
#2 A menos que la respuesta agresiva te de la mayoría absoluta. El canadiense iba perdiendo hasta que discutió con Trump y Pedro es un estratega...
XtrMnIO #10 XtrMnIO
El no arrodillarse ante el dictador gringo es ser su némesis?
