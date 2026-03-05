El ‘Financial Times’ define a Pedro Sánchez como “la némesis de Trump en Europa”

El Financial Times ha publicado este jueves un artículo en el que describe al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como la “némesis” de Donald Trump en Europa. El diario británico afirma que Sánchez dice al presidente de Estados Unidos “lo que ningún otro líder europeo se atreve a decir”, pero advierte de que algunos ven en sus palabras un error de cálculo
| etiquetas: trump , sanchez , eeuu , españa
Aunque hay que reconocer que ha sido el único con bastantes huevos para decirle que no al zanahorio.
Yo estoy de acuerdo con su postura, pero que no airee a los cuatro vientos para que el matón no tenga otra alternativa que responder de manera agresiva.