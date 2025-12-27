Final feliz: la familia de guacamayos vuelve a estar junta para alivio del ‘Chico de las Aves’

El hecho de que las aves aparecieran a una distancia considerable del punto del robo refuerza la tesis policial de que los autores se vieron forzados a liberarlas ante la presión social y la imposibilidad de comercializarlas debido a su alta visibilidad en redes sociales.
| etiquetas: guacamayos , robados , el chico de las aves
Para mucha gente, criar, cuidar, proteger y convivir con animales supone crear unos vínculos con ellos suficientes como para que si pasa algo así, sea algo tan doloroso como perder a un familiar humano.
Me alegro de que los haya podido recuperar, quien tiene a su cargo un animal sabe lo que significa no poder cuidarles como se merecen.
PD: por si las dudas; elegiría a mis gatos antes que a la mayoría de humanos en cualquier situación de riesgo.