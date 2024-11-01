edición general
El fin de Espartaco, el gladiador que desafió a Roma

El fin de Espartaco, el gladiador que desafió a Roma

Tras iniciar una revuelta de esclavos en el 73 a.C. este guerrero tracio acabó cercado en Calabria por Craso perdiendo la vida en la batalla que puso fin al alzamiento

#2 Pitchford
En la película sobre él, sobrevive a la batalla y le crucifican si no recuerdo mal.. No sería así según el artículo.. Este cine histórico..
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
#2 en teoría su cuerpo nunca se encontró en la batalla, pero a los 6000 que sobrevivieron sí que los crucificaron

Así que no me parece una gran desviación histórica y ayuda a crear un gran final.

No seamos tiquismiquis :-D , que muchas otras películas “históricas “ sí que tienen auténticas barbaridades
Ripio #6 Ripio
#2 Todos coinciden es que Espartaco murió en la última batalla y su cadáver quedó perdido en el batiburrillo de fiambres.

Cuando estuve en Roma fue hasta el arranque de la Via Appia Antica, que es donde acabaron crucificados los últimos revolucionarios, por rendir silencioso homenaje a esas personas.
Una carretera solitaria de un carril.

La gente se confunde con el arranque de la Via Appia que hay en el centro de Roma, pero no es ahí, es en la Appia Antica.

PD En esa carreterucha dejada de la mano de dios también está la tumba de los Escipiones, el Mausoleo de Cecilia Metela y muchas mas cosas.
No había ni un turista.
Los sacas del Coliseo, el vaticano y la fontana y ya han visto todo.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
Qué curioso, yo soy Espartaco.
#7 covacho
#5 Yo, soy Espartaco.
#1 Desolate
Muy buena la peli de Kirk Douglas.
#4 Desolate
Lo bueno de la peli es que acercó a muchos que, a lo mejor, no son muy aficionados a la historia, pero que gracias a ella se interesaron en el personaje. A veces puede ser bueno sacrificar un poco el rigor histórico para ganar afición al tema...
