El fin de la era del petróleo: Michael Hudson y la anatomía del colapso imperial

El experto señala que las consecuencias más graves no residen únicamente en los precios del petróleo, sino en la escasez de fertilizantes y helio, que amenaza ya a los sectores agrícola e industrial a escala mundial. En su intervención en el podcast The Greater Eurasia, el economista Michael Hudson ha desplegado una tesis que redefine la actual inestabilidad global no como una serie de crisis aisladas, sino como el estallido de una Tercera Guerra Mundial de carácter sistémico, cuyo motor principal es el control desesperado de los recursos energ
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Durante décadas, la economía estadounidense se ha sostenido sobre la financiarización extrema y una política de tipos de interés cercanos a cero, lo que ha permitido a los grandes fondos de capital privado capturar empresas y exprimirlas mediante el apalancamiento de deuda. Sin embargo, este modelo requiere de energía barata para mantenerse a flote.
Al utilizar las sanciones energéticas como arma de guerra, Estados Unidos ha provocado un aumento estructural de los costes de producción que, sumado al alza de los tipos de interés para frenar la inflación, está desmoronando la base del sistema financiero.