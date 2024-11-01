El fin de la era del petróleo: Michael Hudson y la anatomía del colapso imperial

El experto señala que las consecuencias más graves no residen únicamente en los precios del petróleo, sino en la escasez de fertilizantes y helio, que amenaza ya a los sectores agrícola e industrial a escala mundial. En su intervención en el podcast The Greater Eurasia, el economista Michael Hudson ha desplegado una tesis que redefine la actual inestabilidad global no como una serie de crisis aisladas, sino como el estallido de una Tercera Guerra Mundial de carácter sistémico, cuyo motor principal es el control desesperado de los recursos energ