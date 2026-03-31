Se filtró el código fuente completo de Claude Code de Anthropic y se encontraron 8 características no publicadas, 26 comandos ocultos, y más de 120 variables | [EN]

Anthropic estaría probando funciones avanzadas para Claude como memoria persistente que “sueña” (KAIROS), ejecución remota de planes complejos (ULTRAPLAN), agentes paralelos coordinados, control remoto del CLI y gestión de sesiones en segundo plano, junto con múltiples comandos y flags ocultos; mientras que BUDDY, una mascota virtual tipo Tamagotchi, probablemente sea una broma del 1 de abril.