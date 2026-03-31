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Se filtró el código fuente completo de Claude Code de Anthropic y se encontraron 8 características no publicadas, 26 comandos ocultos, y más de 120 variables | [EN]

Se filtró el código fuente completo de Claude Code de Anthropic y se encontraron 8 características no publicadas, 26 comandos ocultos, y más de 120 variables | [EN]

Anthropic estaría probando funciones avanzadas para Claude como memoria persistente que “sueña” (KAIROS), ejecución remota de planes complejos (ULTRAPLAN), agentes paralelos coordinados, control remoto del CLI y gestión de sesiones en segundo plano, junto con múltiples comandos y flags ocultos; mientras que BUDDY, una mascota virtual tipo Tamagotchi, probablemente sea una broma del 1 de abril.

| etiquetas: ai , ia , anthropic , codigo fuente , filtrado , claude , claude code
7 2 0 K 75 tecnología
4 comentarios
7 2 0 K 75 tecnología
efectogamonal #2 efectogamonal
Ojo que puede ser todo una broma por April fools {0x1f525}
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JungSpinoza #3 JungSpinoza *
#2 Cierto ... no lo pense. Pero todavia estamos a 31.
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masde120 #4 masde120
#2 No lo es, está disponible para cualquiera. Mañana salen 15 nuevas IAs chinas
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JungSpinoza #1 JungSpinoza
BUDDY — Una mascota de IA al estilo Tamagotchi que vive junto a tu pantalla. 18 especies (pato, ajolote, gordito...), niveles de rareza, estadísticas como CAOS y SNARK. El adelanto se lanza el 1 de abril de 2026. (Sí, la fecha es sospechosa; casi con seguridad es una broma del Día de los Inocentes en el código fuente).

KAIROS — Modo asistente persistente. Claude recuerda entre sesiones mediante registros diarios y luego "sueña" por la noche: un subagente bifurcado consolida tus…   » ver todo el comentario
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