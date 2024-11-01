edición general
Filou, el gato que se extravió y recorrió 250 km para volver a casa

Lo que parecía una pérdida irreparable en una parada de descanso en España se convirtió en un milagro de Año Nuevo. Filou, un gato blanco con negro , desapareció en agosto de 2025 mientras su familia, Patrick y Evelyne Sire, hacía una parada con su autocaravana en una gasolinera cerca de Girona. Tras cinco meses de angustia, búsquedas desesperadas en redes sociales y carteles pegados por toda Cataluña, el michi apareció a tan solo 500 metros de su casa en Olonzac, Francia. El pasado 9 de enero de 2026, una vecina de la localidad de Homps...

4 comentarios
Pertinax
Esto deja a Boro en muy mal lugar. :troll:
sotillo
#1 Es un perro, no son tan exquisitos con la comida
calde
Se les quedaría encerrado en un doble fondo y no se dieron cuenta de que lo trajeron a casa...
sotillo
#2 Bueno se de uno que intentó perder al gato y si no es por el no es capaz de volver a casa
