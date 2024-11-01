Filou, el gato que se extravió y recorrió 250 km para volver a casa

Lo que parecía una pérdida irreparable en una parada de descanso en España se convirtió en un milagro de Año Nuevo. Filou, un gato blanco con negro , desapareció en agosto de 2025 mientras su familia, Patrick y Evelyne Sire, hacía una parada con su autocaravana en una gasolinera cerca de Girona. Tras cinco meses de angustia, búsquedas desesperadas en redes sociales y carteles pegados por toda Cataluña, el michi apareció a tan solo 500 metros de su casa en Olonzac, Francia. El pasado 9 de enero de 2026, una vecina de la localidad de Homps...