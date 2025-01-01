Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos

Celebrar un cumpleaños con 40 niños es todo un reto y muchos padres recurren a la opción más económica y sencilla, que es celebrarlo en un parque o plaza pública de la ciudad. Ante el desconocimiento de que se requiere un permiso municipal para ello, algunas de estas fiestas pueden acabar siendo sancionadas, a tenor de varios artículos de las ordenanzas municipales que incumplen.