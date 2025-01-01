edición general
3 meneos
56 clics
Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos

Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos

Celebrar un cumpleaños con 40 niños es todo un reto y muchos padres recurren a la opción más económica y sencilla, que es celebrarlo en un parque o plaza pública de la ciudad. Ante el desconocimiento de que se requiere un permiso municipal para ello, algunas de estas fiestas pueden acabar siendo sancionadas, a tenor de varios artículos de las ordenanzas municipales que incumplen.

| etiquetas: parques públicos , donostia , san sebastián , cumpleaños , fiestas
2 1 0 K 43 actualidad
11 comentarios
2 1 0 K 43 actualidad
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Parques sin niños. Niños sin parques.
2 K 31
Paltus #4 Paltus
#1 Niños en parques y niños con civismo.
0 K 10
Connect #3 Connect *
Esta moda ha llegado de fuera. Una tras otra ves que los que montan estas fiestas son familias latinoamericanas. Son sus costumbres de allá, y hay que concienciar de que se generan muchos desperdicios porque son fiestas para niños que lógicamente por su edad, no tienen control. Dejan papeles, restos de comida o globos petados por todas partes.

Y luego están los que se hacen suya la parte de instalaciones de juegos como los columpios y toboganes. He llegado a ver globos colgados, cintas y…   » ver todo el comentario
0 K 12
#5 flixter *
Ya flipas. Aqui, en Paises Bajos, es raro el fin de semana que no ves cosas asi organizadas en los parques (y bien que me parece!).

#3 la experiencia en Paises Bajos es radicalmente distinta a la que describes en Barcelona.
1 K 17
sotillo #6 sotillo
#3 “hay que concienciar de que se generan muchos desperdicios porque son fiestas para niños que lógicamente por su edad, no tienen control“
Pues no es esto lo que yo veo, son peor los padres que los niños, veo a los niños cuando salen de excursión con sus colegios y no tiran nada al suelo
0 K 11
Paltus #9 Paltus
#3 No es una moda que llega de fuera, es una tendencia cuando el presupuesto aprieta.
0 K 10
Paltus #7 Paltus *
Yo también he celebrado el cumpleaños en un parque, era una opción sencilla, y creo que buena para los niños, pero te preocupas de ponerte en el sitio adecuado, de estar pendiente de los niños, de que recojan sus cosas, etc.
Al final es un problema de civismo, no de que haya niños en un parque haciendo un cumpleaños o simplemente jugando.
Añado otro frecuente problema, la gente confunde cumpleaños para niños con fiesta para padres, y en algunos hay que ver la cantidad de alcohol que se consume, lo que también conlleva a la falta de civismo.
0 K 10
Elbaronrojo #11 Elbaronrojo
¿40 niños en un cumpleaños? Pues como no sea invitando a toda la clase....
0 K 10
#2 Katos
Vivimos en una simulación. Pisar la cabeza a una mujer para robarle un bolso y al día siguiente estar en la calle, y mientras multas por celebración de cumple años. O apalizar a un viejo y a los 15 días libre.

El momento de más ingresos de impuestos de la historia, sanidad pública y de calidad a nivel internacional, las mejores universidades públicas con relevancia internacional, alta velocidad de calidad y sin retrasos, todo esto atrae la inversión y financiacionde nuestro país.

¡¡Gracias Pedro!!!
2 K -15
#8 Beticom
#2 me parece un despropósito pedir permiso por ese motivo en un espacio público, pero el "gracias Pedro" te lo podrías haber ahorrado porque es una competencia municipal.
0 K 6
#10 Leon_Bocanegra
#2 regardez la gilipolluá
1 K 21

menéame