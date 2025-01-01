Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos

Celebrar un cumpleaños con 40 niños es todo un reto y muchos padres recurren a la opción más económica y sencilla, que es celebrarlo en un parque o plaza pública de la ciudad. Ante el desconocimiento de que se requiere un permiso municipal para ello, algunas de estas fiestas pueden acabar siendo sancionadas, a tenor de varios artículos de las ordenanzas municipales que incumplen.
| etiquetas: parques públicos , donostia , san sebastián , cumpleaños , fiestas
Y luego están los que se hacen suya la parte de instalaciones de juegos como los columpios y toboganes. He llegado a ver globos colgados, cintas y… » ver todo el comentario
#3 la experiencia en Paises Bajos es radicalmente distinta a la que describes en Barcelona.
Pues no es esto lo que yo veo, son peor los padres que los niños, veo a los niños cuando salen de excursión con sus colegios y no tiran nada al suelo
Al final es un problema de civismo, no de que haya niños en un parque haciendo un cumpleaños o simplemente jugando.
Añado otro frecuente problema, la gente confunde cumpleaños para niños con fiesta para padres, y en algunos hay que ver la cantidad de alcohol que se consume, lo que también conlleva a la falta de civismo.
