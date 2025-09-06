La FIDE intermedia en Sestao ante la decisión de impedir a israelíes competir con su bandera

Los jugadores israelíes participantes fueron informados de que no podrían usar la bandera nacional y, como alternativa, tenían que aceptar competir bajo la bandera de la FIDE o retirarse del torneo. Al menos siete jugadores israelíes están inscritos con licencias FIDE que no muestran la bandera israelí, sino que figuran bajo el código "FID" de FIDE. Sin embargo, tras la denuncia de los ajedrecistas israelíes y la presión de la FIDE —cuyo vicepresidente es de Israel—, la organización ha dado marcha atrás.
| etiquetas: ajedrez , fide , fid , bandera , israel , país vasco , torneo
Jodido, y asqueroso
Lastima que hayan tenido que recular.