La FIDE intermedia en Sestao ante la decisión de impedir a israelíes competir con su bandera

Los jugadores israelíes participantes fueron informados de que no podrían usar la bandera nacional y, como alternativa, tenían que aceptar competir bajo la bandera de la FIDE o retirarse del torneo. Al menos siete jugadores israelíes están inscritos con licencias FIDE que no muestran la bandera israelí, sino que figuran bajo el código "FID" de FIDE. Sin embargo, tras la denuncia de los ajedrecistas israelíes y la presión de la FIDE —cuyo vicepresidente es de Israel—, la organización ha dado marcha atrás.

#1 PerritaPiloto
Neponimiachi tuvo que jugar un campeonato del mundo contra Carlsen con la bandera de la FIDE porque esta le prohibió jugar con la bandera rusa.
rogerius #2 rogerius *
#1 Ecuanimidad socialdemócrata occidental, oiga. ¿Cuántos gramos dice que le ponga?
Veelicus #4 Veelicus
#2 un detalle, no son los socialdemocratas los que mandan en europa, es el PP europeo.
#5 R2dC
#2 Con lo escaso que está eso, debe de estar a precio de gula.
#7 PerritaPiloto
#2 No creo que sean los socialdemócratas. Más que nada porque Europa no es socialdemócrata. Y creo más bien que son un puñado de líderes que trabajan como si estuviesen a sueldo de Israel. Y posiblemente así sea.
Connect #6 Connect
Tiene que ser jodido jugar contra alguien que apoya un genocida. Alguien que vota asesinos y le encanta ver barbacoas junto a la gente que se muere de hambre y sed.

Jodido, y asqueroso
Veelicus #8 Veelicus
#6 Lo mejor es no participar en ese torneo, yo no iria o iria con una camiseta bien grande de palestina y alargaria la partida al maximo cantando cosas contra los genocidas.
#3 R2dC
Federación Internacional DE ajedrez, eso es FIDE.

Lastima que hayan tenido que recular.
#9 sliana
Si participan tienen que hacerlo identificados como los genocidas que son.
