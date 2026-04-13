La fibra óptica permite "espiar" conversaciones: un estudio revela que los cables funcionan como micrófonos ocultos

Un equipo de investigadores ha demostrado que las redes de telecomunicaciones pueden captar vibraciones del sonido y reconstruir voz, movimientos y ruidos del entorno. | Las fibras ópticas son sensibles a vibraciones acústicas. Cuando una onda sonora impacta sobre el cable, provoca deformaciones microscópicas que alteran la luz que circula por dentro. A partir de esos cambios, utilizando un sistema especializado puede reconstruirse la información del sonido original.
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Hiding an Ear in Plain Sight: On the Practicality and Implications of Acoustic Eavesdropping with Telecom Fiber Optic Cables
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Fiber Optic Cables Turned Into Hidden Microphones to Secretly Spy on Your Conversations
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Según informan Cybernews y Cybersecurity News, para volver viable el ataque los especialistas no se limitaron al cable desnudo. Diseñaron un dispositivo auxiliar compuesto por un cilindro hueco de 65 milímetros de diámetro, con 15 metros de fibra óptica enrollada y pensado para amplificar las vibraciones del aire y convertirlas en tensión longitudinal sobre la fibra.
Los expertos coinciden en que ese formato puede "camuflarse" como una caja de fibra común, lo cual dificulta levantar sospechas en instalaciones domésticas o empresariales. En pruebas de laboratorio y en una oficina real, el sistema logró recuperar conversaciones con una precisión suficiente para llegar a un error medio de transcripción de apenas 9 %, en un entorno de oficina con más de 50 metros de cable.
En tanto, la precisión sobre la localización de una persona dentro de una habitación alcanzó un promedio de 77 centímetros y la detección de sonidos como tecleo, tos o alarmas llegó al 83 % tras ajustar modelos de aprendizaje profundo. La mayor preocupación es que este método es pasivo, no necesita energía en el punto de escucha y no emite señales de radio