La fibra óptica permite "espiar" conversaciones: un estudio revela que los cables funcionan como micrófonos ocultos

Un equipo de investigadores ha demostrado que las redes de telecomunicaciones pueden captar vibraciones del sonido y reconstruir voz, movimientos y ruidos del entorno. | Las fibras ópticas son sensibles a vibraciones acústicas. Cuando una onda sonora impacta sobre el cable, provoca deformaciones microscópicas que alteran la luz que circula por dentro. A partir de esos cambios, utilizando un sistema especializado puede reconstruirse la información del sonido original.