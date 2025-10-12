edición general
FETAP-CGT se persona como acusación popular en el "Caso Montoro"

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) considera imprescindible la participación sindical en un proceso que afecta directamente al ámbito de la Administración Pública, tanto por los daños ocasionados a los servicios públicos y sus trabajadores durante la etapa de Montoro como por la presunta utilización privada de estructuras y cargos públicos en beneficio de intereses particulares.

No veo a muchos corruptos de esta caso acompañando en la cárcel a Cerdan que está allí por menos.
¿es Montoro todavía miembro honorífico del PP o ya se le ha olvidado como a todos los que han sido ministros del PP?
Yo llevo varias semanas, a pesar del semiocultamiento progresivo en los "medios", pensando como es posible que el Fiscal General del Estado no haya comenzado investigaciones de oficio sobre el caso más escandaloso (y sus múltiples derivadas) de corrupción política de la historia europea desde 1.945, el despacho de un ministro rotatorio cobrando durante años por legislar a favor del pagador, y con conocimiento público , "todo el mundo lo sabía" (curioso...como con las…   » ver todo el comentario
