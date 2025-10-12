FETAP-CGT se persona como acusación popular en el "Caso Montoro"

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) considera imprescindible la participación sindical en un proceso que afecta directamente al ámbito de la Administración Pública, tanto por los daños ocasionados a los servicios públicos y sus trabajadores durante la etapa de Montoro como por la presunta utilización privada de estructuras y cargos públicos en beneficio de intereses particulares.