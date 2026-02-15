Una feroz batalla espacial… de microbios

Los contendientes mantienen una rivalidad ancestral y son adversarios desde hace miles de millones de años: la bacteria Escherichia coli y su archienemigo viral, el bacteriófago T7...En el espacio la batalla no se detuvo, los virus siguieron infectando a las bacterias y la E. coli continuó con su férrea defensa… pero ambos rivales lo hicieron de una forma distinta a como lo hacen en la Tierra. La microgravedad influyó tanto en la evolución de los virus como en la de sus bacterias objetivo, impulsando cambios genéticos notables en ambos.