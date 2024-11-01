·
8800
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
9504
clics
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
6941
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
5034
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
5015
clics
Medir las audiencias de la televisión con audímetros en pleno 2025 es como seguir comunicándose con código morse, pero lo contrario sería revelar una verdad incómoda
más votadas
714
Estudio de Harvard expone el impacto mortal de los hospitales controlados por el capital privado
331
Masiva manifestación en Madrid en apoyo a Palestina y contra Netanyahu
657
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
453
Protesta multitudinaria en Marruecos en apoyo a los palestinos y contra los lazos con Israel
442
Évole carga contra la Liga de Tebas por censurar el homenaje de San Mamés a Palestina
publicadas
en cola
9
meneos
35
clics
Fernando Garea analiza el perfil de Isabel Díaz Ayuso: "Su política es muy tóxica"
"Evidentemente, es una estrategia premeditada. Creo que es posible que le resulte eficaz entre sus votantes, pero hay que decir que es una manera política muy tóxica"
|
etiquetas
:
fernando garea
,
ayuso
,
el español
,
política tóxica
7
2
6
K
49
actualidad
6 comentarios
7
2
6
K
49
actualidad
relacionadas
#1
mcfgdbbn3
*
La Pimpampún además de tener una política tóxica, no sabe gestionar el metro, que se colapsa no solo en hora punta.
Cuando hay colas para acceder al andén eso ya no es el metro, son las colas de la Warner.
#Pimpampún
2
K
47
#4
Toponotomalasuerte
Su política es la del odio, enemigo común para que ella y su familia puedan robar tranquilos.
1
K
16
#6
alcama
#4
No como la familia de Sanchez, que tiene a su mujer y su hermano en el banquillo
0
K
6
#2
SegarroAmego
Ayuseame. Que cansinos
1
K
14
#3
Vespas
#2
Muy original tu comentario... Quizás incluso cansino (podría añadir).
2
K
42
#5
Gadfly
#3
repasate los envíos del colega Delay, verás quien es el cansino aquí
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
