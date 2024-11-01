edición general
9 meneos
35 clics
Fernando Garea analiza el perfil de Isabel Díaz Ayuso: "Su política es muy tóxica"

Fernando Garea analiza el perfil de Isabel Díaz Ayuso: "Su política es muy tóxica"  

"Evidentemente, es una estrategia premeditada. Creo que es posible que le resulte eficaz entre sus votantes, pero hay que decir que es una manera política muy tóxica"

| etiquetas: fernando garea , ayuso , el español , política tóxica
7 2 6 K 49 actualidad
6 comentarios
7 2 6 K 49 actualidad
#1 mcfgdbbn3 *
La Pimpampún además de tener una política tóxica, no sabe gestionar el metro, que se colapsa no solo en hora punta.

Cuando hay colas para acceder al andén eso ya no es el metro, son las colas de la Warner. #Pimpampún
2 K 47
#4 Toponotomalasuerte
Su política es la del odio, enemigo común para que ella y su familia puedan robar tranquilos.
1 K 16
alcama #6 alcama
#4 No como la familia de Sanchez, que tiene a su mujer y su hermano en el banquillo
0 K 6
SegarroAmego #2 SegarroAmego
Ayuseame. Que cansinos
1 K 14
#3 Vespas
#2 Muy original tu comentario... Quizás incluso cansino (podría añadir).
2 K 42
Gadfly #5 Gadfly
#3 repasate los envíos del colega Delay, verás quien es el cansino aquí
0 K 7

menéame