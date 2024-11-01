La feria de abril 2026 ya tiene su primer apuñalado

La primera noche de la Feria de Abril dejó un incidente grave en la calle del Infierno, donde un hombre resultó herido con varias puñaladas, una de ellas en el cuello. La Policía Local de Sevilla detuvo al presunto autor del apuñalamiento, que es un menor de edad.
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Mujeres vestidas de flamenca…........... Check
Bombillas................................................. Check
Sevillanas con banda sonora................ Check
Algún cursi montado a caballo............. Check
Alguien con una borrachera................. Check
Un apuñalado......................................... No check
¡¡¡Mierda, buscad a unos cuantos que se lleven mal y traedlos aquí!!!!
No puede faltar ni un personaje del belén.