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La feria de abril 2026 ya tiene su primer apuñalado

La feria de abril 2026 ya tiene su primer apuñalado

La primera noche de la Feria de Abril dejó un incidente grave en la calle del Infierno, donde un hombre resultó herido con varias puñaladas, una de ellas en el cuello. La Policía Local de Sevilla detuvo al presunto autor del apuñalamiento, que es un menor de edad.

| etiquetas: feria , abril , sevilla , apuñalamiento
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5 comentarios
5 2 0 K 68 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Que comiencen los juegos del rebujito!
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#4 Albarkas
Veamos...
Mujeres vestidas de flamenca…........... Check
Bombillas................................................. Check
Sevillanas con banda sonora................ Check
Algún cursi montado a caballo............. Check
Alguien con una borrachera................. Check
Un apuñalado......................................... No check

¡¡¡Mierda, buscad a unos cuantos que se lleven mal y traedlos aquí!!!!
No puede faltar ni un personaje del belén.
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#2 vGeeSiz
No han trascendido demasiados detalles de cómo ocurrieron los hechos ni qué fue lo que desencadenó la reyerta
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A.more #5 A.more
Buscad en la tele privadA y encontraréis movida en Barcelona. No falla
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Por lo que es una de las razones, y grandes ideas, de que las casetas del feria sean privada y por socios.
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menéame