Feijóo rebaja la ambición electoral del PP Extremadura y asume la dependencia que tendrá de Vox

Feijóo rebaja la ambición electoral del PP Extremadura y asume la dependencia que tendrá de Vox

El líder del PP ve difícil una mayoría absoluta y dice ahora que el objetivo de Guardiola es obtener más votos que toda la izquierda

ipanies #2 ipanies
Como pollo sin cabeza...
#1 malditopendejo
Jajajajajaja, puto perdedor.....

Ayuso, calienta que sales!!
