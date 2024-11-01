edición general
14 meneos
88 clics

Feijoo lamenta el fallecimiento de Robe Iniesta y anima a leer su obra más famosa, “1984”

La inesperada muerte del líder de Extremoduro ha conmocionado al mundo de la política que, oportunista como siempre, se ha apresurado a expresar sus condolencias. Todas las formaciones salvo VOX han alabado el legado dejado durante cuatro décadas por Robe Iniesta.

| etiquetas: robe iniesta , extremoduro , rock , música , feijóo , cultura
12 2 6 K 0 ocio
9 comentarios
12 2 6 K 0 ocio
Thornton #1 Thornton
¡So payaso!
3 K 52
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Cuando he visto el tuit de Feijóo lo primero que he pensado es que alguien le pregunte por la canción que más le gusta.
1 K 29
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos *
#3 más patético o menos que el twit de Feijoo haciendo el ridículo?
Edit: #4 hizo Diana. A ti te parece mal el chiste y a los demás ser el chiste de un cretino (ese señor se ríe en nuestra puta cara)  media
1 K 21
Ominous #6 Ominous *
#5 ¿Dar el pésame por la muerte de un artista español super conocido es hacer el ridículo? Venga por favor.
0 K 10
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos *
#6 está ahora Feijoo por casa canturreando,: salir, beber, el rollo de siempre, meterme mil rallas...

Y no por que escuchara una canción de Extremoduro en la vida
:troll:
1 K 17
Thornton #7 Thornton
#4 Barco a Venus, fijo
2 K 49
Sawyer76 #3 Sawyer76
Que bien, aprovechar la muerte de un artista para meter tu mierda de chiste político. Patético.
1 K 24
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
- Ahora tendrás que dejar de meterte con Robe.
- Nunca le he insultado.
- No me refiero a eso...
0 K 11
Glidingdemon #2 Glidingdemon
Bah, todo el mundo sabe que frijol dice esto porque su amigo Marcial Dorado le dijo que era su mejor cliente hace años.
0 K 8

menéame