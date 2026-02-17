Feijóo insta a Vox a entrar en los Gobiernos del PP: “Quien renuncia a gobernar piensa en aprovecharse de su país”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado este martes un nuevo mensaje velado a Vox para propiciar un acuerdo, instando además a la extrema derecha a que entre en los Gobiernos autonómicos del PP. Feijóo ha defendido que en unas elecciones se puede ganar y se puede perder, pero lo que no concibe, ha subrayado, es que un partido ―Vox― se presente con el objetivo de no gobernar. “Quien renuncia a gobernar, teniendo la oportunidad, no está pensando en ser útil a su país, sino en aprovecharse de él”, ha remarcado en un desayuno informativo