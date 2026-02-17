edición general
Feijóo insta a Vox a entrar en los Gobiernos del PP: “Quien renuncia a gobernar piensa en aprovecharse de su país”

Feijóo insta a Vox a entrar en los Gobiernos del PP: “Quien renuncia a gobernar piensa en aprovecharse de su país”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado este martes un nuevo mensaje velado a Vox para propiciar un acuerdo, instando además a la extrema derecha a que entre en los Gobiernos autonómicos del PP. Feijóo ha defendido que en unas elecciones se puede ganar y se puede perder, pero lo que no concibe, ha subrayado, es que un partido ―Vox― se presente con el objetivo de no gobernar. “Quien renuncia a gobernar, teniendo la oportunidad, no está pensando en ser útil a su país, sino en aprovecharse de él”, ha remarcado en un desayuno informativo

javibaz #2 javibaz
Y lo dice el que no gobierna porque no quiere.
#3 fremen11
#2 Si es que es un puto meme, pero a sus votontos se la trae floja
poyeur #4 poyeur
#2 Bueno, en esto no miente, que además no es un delito ;)
SMaSeR #5 SMaSeR
#2 Jajaja es que no puede ser más subnormal. Como digo siempre, viva imagen de los que le votan.
Catacroc #1 Catacroc
El que le escribe esas frases huecas a Feijoo se gana el sueldo.
