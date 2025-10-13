Feijóo dice que a Vox se “le ha ido la pinza” y Abascal le replica que se ha debido “dar un golpe en la cabeza”

La hostilidad entre PP y Vox, los dos partidos de la derecha española, está en aumento. En las últimas horas, Alberto Núñez Feijóo ha querido marcar distancias con el partido de Santiago Abascal y eso ha desembocado en una escalada verbal entre ambas formaciones. Feijóo ha dicho este lunes que a Vox se le ha “ido la pinza” con el PSOE y ha alineado a Abascal con Bildu y los independentistas por plantar al Rey Felipe VI en el acto del 12 de octubre. Abascal, por su parte, no se ha quedado sin replicar y ha señalado que el líder del PP se ha debi