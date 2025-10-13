edición general
Feijóo dice que a Vox se “le ha ido la pinza” y Abascal le replica que se ha debido “dar un golpe en la cabeza”

La hostilidad entre PP y Vox, los dos partidos de la derecha española, está en aumento. En las últimas horas, Alberto Núñez Feijóo ha querido marcar distancias con el partido de Santiago Abascal y eso ha desembocado en una escalada verbal entre ambas formaciones. Feijóo ha dicho este lunes que a Vox se le ha “ido la pinza” con el PSOE y ha alineado a Abascal con Bildu y los independentistas por plantar al Rey Felipe VI en el acto del 12 de octubre. Abascal, por su parte, no se ha quedado sin replicar y ha señalado que el líder del PP se ha debi

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Dos ratas pelean por un churro :-D :-D
lvalin #3 lvalin
#1 ¿Lo malo puede ser que el churro..... se llame España?....:roll:
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

En realidad se pelean por la pasta, España y los españoles, se la soplan.
#4 Bravok1
Las dos verguenzas de nuestro país rebuznándole la una a la otra.
#2 jaramero
Dires y diretes sin sustancia ni repercusión alguna, más allá de ocupar espacio en la prensa.

La utilidad de esto es que dos zotes sigan teniendo presencia en los medios sin hacer absolutamente nada.
Glidingdemon #5 Glidingdemon
Ahora se da cuenta frijolin que le están haciendo la cama entre la tarada y el mudito, a Santivago le va tan bien precisamente porque no habré la boca y quien sufre el desgaste es el PP, lo mejor que le puede ocurrir al PP es que el vago de España tenga que hablar y posicionarse, pero en temas de verdad, como vivienda, economía y derechos laborales, si no el PP se va a la mierda y el vago sin abrir la boca se lo come.
