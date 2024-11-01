edición general
Feijóo se desmarca de Ayuso al opinar sobre las denuncias contra Julio Iglesias por agresión sexual

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado por fin este miércoles de las denuncias por agresión sexual que se publicaron en el día de ayer contra Julio Iglesias. En una entrevista en "El programa de Ana Rosa", de Telecinco, se le ha preguntado directamente por este asunto y ha marcado distancias con respecto a la defensa encendida que hizo del cantante su líder territorial, Isabel Díaz Ayuso. "Yo estoy como la mayoría de los españoles. Muy, muy sorprendido. Creo que debemos dejar de especular y centrarnos en esa investigación para-

Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Como estarán las cosas como para que feijoo diga lo que parece más sensato.
2 K 47
makinavaja #5 makinavaja
Como si alguien en el PP, Feijoo incluido, se atreviera a discrepar con Ayuso... :troll: :troll: :troll:
1 K 26
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Unas palabras que, si bien no muestran total rechazo a las supuestas actitudes denigrantes que ejercía Iglesias sobre sus trabajadoras, no son tampoco una defensa de la figura del artista, como sí hizo Isabel Díaz Ayuso este martes negándose a retirarle la medalla de oro de la Comunidad de Madrid o el título de hijo predilecto.
0 K 20
pitercio #3 pitercio
¿Pero habla de Julio Iglesias o de Marcial Dorado?
0 K 17
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#3 Los tres son gallegos, se conocerán entre si. :-D
1 K 37
#2 omega7767
sorprendido que Feijoo no pidiera la dimisión de JI
0 K 11
Chinchorro #6 Chinchorro
Daría igual que dijera que él mismo le ofrecía servicios, el votante ppero medio ha demostrado con creces haber suprimido el reflejo faríngeo.
0 K 11

