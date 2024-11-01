Feijoó el antisistema o como las mentiras erosionan la democracia

Feijóo ha construido su imagen sobre la moderación, la solvencia y el respeto a las instituciones. La democracia no exige unanimidad ni silencio. Exige algo más básico: hechos compartidos, honestidad política y lealtad institucional. Cuando esas bases se sacrifican, el coste no lo paga solo un gobierno, sino el conjunto del sistema democrático. En el caso de la DANA de Valencia, el Partido Popular optó por el desgaste antes que por la responsabilidad. Y esa elección tiene consecuencias que van mucho más allá de cualquier ciclo electoral.
etiquetas: pp , dana , feijoó , mazón , polarización
