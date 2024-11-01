edición general
Feijoó el antisistema o como las mentiras erosionan la democracia

Feijóo ha construido su imagen sobre la moderación, la solvencia y el respeto a las instituciones. La democracia no exige unanimidad ni silencio. Exige algo más básico: hechos compartidos, honestidad política y lealtad institucional. Cuando esas bases se sacrifican, el coste no lo paga solo un gobierno, sino el conjunto del sistema democrático. En el caso de la DANA de Valencia, el Partido Popular optó por el desgaste antes que por la responsabilidad. Y esa elección tiene consecuencias que van mucho más allá de cualquier ciclo electoral.

pp , dana , feijoó , mazón , polarización
politica
Torrezzno #2 Torrezzno
Al PP y al PSOE le quedan lo que les quede a los boomers por probar la tierra. Ni un gen z los votará, ni a ellos ni a partidos millenials. Así que no nos rasgemos las vestiduras por algo que tan poco recorrido tiene
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Piscardomorao.blogspot? Igual un poco de spam sí que es.
#3 Piscardo_Morao
#1 ¿Esa es tu crítica a lo que digo, que me acabo de crear un blog para publicarlo?

¿Por qué no lo analizas y me dices si me equivoco en el razonamiento?
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#3 Tienes una sección de artículos en mnm donde publicar lo que se te antoje, utilizar la pagina para publicitar tublog es spam.
#7 Piscardo_Morao
#6 Ya lo intenté pero solo me deja publicarlo en privado.

Si me confirma un moderador que no se deben publicar artículos de esta forma no lo haré más, pero fíjate que me bastaba con ponerle cualquier otro nombre al blog y nadie sabría quién lo ha escrito y no tendríamos esta conversación.
#9 Piscardo_Morao
#8 Y si el adjetivo para calificar a alguien que por intereses partidistas (y torpeza, como bien dices) desprestigia las instituciones mientiendo a sabiendas no es antisistema, ¿cual crees que le queda mejor?
elmakina #4 elmakina
Menuda chorrada de artículo. Aquí nadie está “asaltando la democracia”, lo que hay es un líder que, por torpeza o por cálculo mal entendido, decidió estirar un relato más de la cuenta en plena tragedia. Eso es criticable, claro, pero de ahí a venderlo como si estuviera dinamitando el sistema hay un trecho que algunos no ven ni con prismáticos.

Señalar fallos, exagerarlos o incluso equivocarse no convierte a nadie en antisistema, convierte a alguien en un político promedio, que no es lo mismo. Y si quieres gobernar tienes que ser más fino, más responsable y menos dado a chapuzas que luego te explotan en la cara,
Mezclarlo todo solo sirve para blanquear a los que sí viven de decir que todo es una mierda vendiendo utopías irrealizables.
#5 Piscardo_Morao *
#4 ¿Donde se dice que se esté "asaltando la democracia" en el artículo "makina"?

"Señalar fallos, exagerarlos o incluso equivocarse no convierte a nadie en antisistema"

Pero es que no ha señalado fallos, los ha exagerado o se ha equivocado, HA MENTIDO A SABIENDAS como confirman los whatsapps que le ha tenido que mandar a la jueza de Catarroja. Y no ha sido solo Feijoó, ha sido todo el PP durante un jodido año.

Por cierto, que con los incendios del verano pasado hicieron 3/4 de lo mismo.
elmakina #8 elmakina
#5 A ver, campeón, que vas de listo y ni leer sabes. No sé afirma literalmente “asalto a la democracia”, pero el texto construye ese marco por acumulación, hablando de erosión, fragilidad, descrédito institucional y antesala del autoritarismo, que es la misma cantinela de siempre. Si no ves que eso es insinuar un ataque al sistema es que tienes notables carencias con las que yo ya no te puedo ayudar.

Y que haya mentido a sabiendas (porque sí, los mensajes lo dejan retratado y ahí no hay mucho…   » ver todo el comentario
