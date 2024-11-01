edición general
Feijo sobre la condena al maquinista del accidente de Angrois y la absolucion del responsable de ADIF

Feijo responde a una pregunta sobre la reciente ratificacion de la condena al maquinista del accidente de Angrois y la absolucion del responsable de ADIF. "Es evidente que si pasas a 190 donde hay un limite de 50 -60kmh, es un fallo humano determinante"

10 comentarios
Comentarios destacados:
Al desgraciado este le falta decir que desde hace décadas hay sistemas de seguridad en España que impiden a un maquinista ir a 190 km/h en un tramo de menor velocidad, y que la falta de estos sistemas es una negligencia clara del administrador ferroviario.
9 K 80
#6 Alves
No se si conoces quien estuvo detras no sólo del diseño del trazado y de la ejecución de la obra, sino de su posterior modificación en 2010 eliminando los sistemas de control de velocidad (ERTMS/ASFA) en las inmediaciones de la curva y los motivos de ello.
Te lo cuento, Ministro de Transportes José Blanco, Ingeniera de la ejecución Pardo de Vera, Motivo de la modificación de 2010, para agilizarla en tiempo y costes y que pudiera estar inaugurado el ave a Galicia antes de las elecciones generales de 2011 a mayor gloria de Zp.
1 K 17
#10 eldelcerro
razón de más para que no lo tapen como lo están tapando.
1 K 17
Veelicus #8 Veelicus
Que hubo un fallo humano es evidente, pero no solo del maquinista, sino de todos los que tenian que haberse dado cuenta que no puedes dejar que asegurarte que un tren no pasa a 200 por una curva de 80 sea cosa unicamente de una persona.
3 K 43
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Joder, vamos a tener que aguantar a este gilipollas de presidente cuatro años...
2 K 36
Elanarkadeloshuevos #1 Elanarkadeloshuevos
Frankenstein 04155
1 K 19
neuron #4 neuron
Siempre igual! No fallan eh! No fallan!
1 K 18
#7 exeware
Osea si había previsión de algo había que actuar...excepto en Valencia claro
1 K 18
#2 lectorcritico
Responde en el minuto 31:40 aunque la pregunta es el 29:30
1 K 17

