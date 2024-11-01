La FDA planea una revisión ultrarrápida de 3 drogas psicodélicas tras orden de Trump

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó el viernes que ofrecerá una revisión ultrarrápida a tres fármacos psicodélicos que se desarrollan para tratar afecciones de salud mental, incluida la depresión, el paso más reciente del gobierno del presidente Donald Trump hacia una posible aprobación de los tratamientos experimentales.